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Как сегодня вечером пойдет транспорт в Минске (пока будут носить «Пламя мира» и репетировать парад)
Источник материала: Tut.by
По Минску несколько дней будут носить «Пламя мира» II Европейских игр. Сегодня, 17 июня, из-за этого ограничат движение по проспекту Победителей. Кроме того, сегодня вечером в городе снова репетируют парад. Как в это время пойдет транспорт?
17 июня огонь провезут по проспекту Победителей и в торжественной обстановке встретят на площади Государственного флага. 18 июня главный символ II Европейских игр проследует по проспекту Независимости от Национальной библиотеки до Октябрьской площади. Об этом
Что будет с движением 17 июня,
Так, ограничат движение всех видов транспорта по улице Ленина и проспекту Победителей на участке от проспекта Независимости до улицы Орловской, в направлении площади Государственного флага.
Трассы некоторых маршрутов изменятся. Транспорт будет выполнять все остановки на изменяемых участках, если не указано другое.
С 19.30 до 21.10:
— автобусы № 1, 119С, 1056-ТК пойдут от проспекта Независимости по улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, Орловская, проспекту Победителей и дальше по маршрутам в прямом направлении с выполнением по маршруту № 119С остановок: «Романовская Слобода», «Ст. м. «Фрунзенская», в обратном направлении — без изменений;
— автобусы № 69 от проспекта Независимости пойдут по улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, Леси Украинки, проспекту Пушкина и дальше по маршруту в прямом направлении, обратно — без изменений;
— автобусы № 73 — от улицы Московской по проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева и дальше по маршруту в прямом направлении, обратно — без изменений;
— автобусы № 1073-ТК от улицы Московской поедут по проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, проспекту Победителей и дальше по маршруту в прямом направлении, обратно — без изменений;
— автобусы № 163, 1107-ТК поедут от улицы Московской по проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская и дальше по маршрутам в прямом направлении, обратно — без изменений;
— автобусы № 91 — от улицы Богдановича по улицам Немига, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, Орловская, проспекту Победителей и дальше по маршруту в прямом направлении, обратно — без изменений;
— автобусы № 1119-ТК со стороны микрорайона Степянка по проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, Орловская, проспекту Победителей и дальше по маршруту в прямом направлении, в обратном направлении — без изменений.
Перекрытие движения из-за «Пламени мира» сегодня плавно перетечет в перекрытие из-за репетиции парада к 3 июля. Сегодня — тренировки сводной роты почетного караула.
С 18.30 до 23.00:
— автобусы № 29, 44, 136 пойдут от проспекта Машерова по улице Даумана, Старовиленскому тракту, улицам Нововиленская, Орловская и дальше по маршрутам в прямом направлении с остановками «Нововиленская», «Выставочный комплекс», обратно — по проспекту Победителей, улицам Немига, Максима Богдановича, проспекту Машерова с остановками «Гостиница «Юбилейная» и «Ст. м. «Немига»;
— № 1002-ТК, 1412-ТК — со стороны проспекта Машерова по улице Даумана, Старовиленскому тракту, улицам Нововиленская, Орловская и дальше по маршрутам в обоих направлениях.
Напомним, что в Минске с сегодняшнего дня
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По Минску несколько дней будут носить «Пламя мира» II Европейских игр. Сегодня, 17 июня, из-за этого ограничат движение по проспекту Победителей. Еще вечером в городе...
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