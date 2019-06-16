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Как сегодня вечером пойдет транспорт в Минске (пока будут носить «Пламя мира» и репетировать парад)

17.06.2019 12:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По Минску несколько дней будут носить «Пламя мира» II Европейских игр. Сегодня, 17 июня, из-за этого ограничат движение по проспекту Победителей. Кроме того, сегодня вечером в городе снова репетируют парад. Как в это время пойдет транспорт?


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

17 июня огонь провезут по проспекту Победителей и в торжественной обстановке встретят на площади Государственного флага. 18 июня главный символ II Европейских игр проследует по проспекту Независимости от Национальной библиотеки до Октябрьской площади. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Что будет с движением 17 июня, пишет «Столичный транспорт и связь».

Так, ограничат движение всех видов транспорта по улице Ленина и проспекту Победителей на участке от проспекта Независимости до улицы Орловской, в направлении площади Государственного флага.

Трассы некоторых маршрутов изменятся. Транспорт будет выполнять все остановки на изменяемых участках, если не указано другое.

С 19.30 до 21.10:

— автобусы № 1, 119С, 1056-ТК пойдут от проспекта Независимости по улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, Орловская, проспекту Победителей и дальше по маршрутам в прямом направлении с выполнением по маршруту № 119С остановок: «Романовская Слобода», «Ст. м. «Фрунзенская», в обратном направлении — без изменений;

— автобусы № 69 от проспекта Независимости пойдут по улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, Леси Украинки, проспекту Пушкина и дальше по маршруту в прямом направлении, обратно — без изменений;

— автобусы № 73 — от улицы Московской по проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева и дальше по маршруту в прямом направлении, обратно — без изменений;

— автобусы № 1073-ТК от улицы Московской поедут по проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, проспекту Победителей и дальше по маршруту в прямом направлении, обратно — без изменений;

— автобусы № 163, 1107-ТК поедут от улицы Московской по проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская и дальше по маршрутам в прямом направлении, обратно — без изменений;

— автобусы № 91 — от улицы Богдановича по улицам Немига, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, Орловская, проспекту Победителей и дальше по маршруту в прямом направлении, обратно — без изменений;

— автобусы № 1119-ТК со стороны микрорайона Степянка по проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, Орловская, проспекту Победителей и дальше по маршруту в прямом направлении, в обратном направлении — без изменений.

Перекрытие движения из-за «Пламени мира» сегодня плавно перетечет в перекрытие из-за репетиции парада к 3 июля. Сегодня — тренировки сводной роты почетного караула. Движение всех видов транспорта по проспекту Машерова ограничат от улицы Даумана до проспекта Победителей.

С 18.30 до 23.00:

— автобусы № 29, 44, 136 пойдут от проспекта Машерова по улице Даумана, Старовиленскому тракту, улицам Нововиленская, Орловская и дальше по маршрутам в прямом направлении с остановками «Нововиленская», «Выставочный комплекс», обратно — по проспекту Победителей, улицам Немига, Максима Богдановича, проспекту Машерова с остановками «Гостиница «Юбилейная» и «Ст. м. «Немига»;

— № 1002-ТК, 1412-ТК — со стороны проспекта Машерова по улице Даумана, Старовиленскому тракту, улицам Нововиленская, Орловская и дальше по маршрутам в обоих направлениях.


Иллюстрация: с сайта агентства «Минск-Новости»

Напомним, что в Минске с сегодняшнего дня изменили движение транспорта в районе Городского Вала (там будет работать терминал для перевозки участников Европейских игр) и возле Деревни атлетов на улице Чюрлениса.

 
Теги: Минск
 
 
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По Минску несколько дней будут носить «Пламя мира» II Европейских игр. Сегодня, 17 июня, из-за этого ограничат движение по проспекту Победителей. Еще вечером в городе...
 
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