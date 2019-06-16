Валовой внешний долг Беларуси за январь-март снизился на 0,9%

Источник материала: Интерфакс

Валовой внешний долг Беларуси на 1 апреля 2019 года составил $38,58 млрд (65,1% ВВП), сократившись по сравнению с началом года на 0,9% после снижения на 1,1% за предыдущий квартал, сообщается в отчете Нацбанка страны.

В расчете на душу населения валовой внешний долг на 1 апреля 2019 года составил $4,09 тыс. против $4,12 тыс. на 1 января 2019 года и $4,2 тыс. на 1 января 2018 года.

На обслуживание валового внешдолга в январе-марте 2019 года потребовалось $1,7 млрд (12,8% ВВП), что на 32% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В структуре валового внешнего долга на долю долга правительства приходится $17,13 млрд (снижение на 1,6% за квартал) , Нацбанка - $656,4 млн (снижение на 17,4%), банков - $4,79 млрд (снижение на 2,2%), нефинансового сектора - $14,08 млрд (рост на 1,3%). Задолженность компаний перед прямыми инвесторами составила $2,03 млрд (рост на 0,5%).

Чистый внешний долг Беларуси (за вычетом размещенных за пределами страны долговых активов) на 1 апреля 2019 года составил $22,69 млрд, сократившись за минувший квартал на 2,2%.

Валовой внешний долг госсектора в расширенном определении (с учетом местных госорганов) на 1 апреля 2019 года был равен $24,44 млрд (41,2% ВВП), что на 2,8% меньше по сравнению с началом года.

Золотовалютные резервы Беларуси (на начало апреля 2019 года $7,25 млрд) покрывали 18,7% валового внешнего долга (на 1 января 2019 года - 18,3%).

Просроченный внешний долг на 1 апреля 2019 года составил $674 млн, увеличившись за квартал на 5%.

По данным Нацбанка, ВВП Беларуси в долларовом эквиваленте за период с 1 апреля 2018 года по 1 апреля 2019 года составил $59,4 млрд, что на 5,5% больше, чем за предыдущие 12 месяцев.

Как сообщалось, на 1 января 2019 года валовой внешдолг Беларуси составил $39,04 млрд (65,5% ВВП) сократившись на 2,2% за 2018 год после роста в 2017 году на 6,4%.