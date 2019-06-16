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Беларусь поднялась в мировом рейтинге миролюбия

17.06.2019 11:45 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Беларусь на четыре пункта улучшила показатель в рейтинге миролюбия стран мира, поднявшись на 97 строку (средний уровень миролюбия по оценке авторов исследования Global Peace Index 2019) из 163 возможных.

Для сравнения, Россия занимает 154 позицию, Украина - 150-ю, уровень миролюбия обеих стран оценивается как "крайне низкий".

Из 15 бывших республик СССР Беларусь оказалась на 7 строке, уступив Эстонии, Латвии, Литве, Казахстану, Молдове и Кыргызстану.

Рейтинг формируется по 23 критериям, разбитым на три основные группы: вовлеченность страны в вооруженные конфликты на своей территории или за ее пределами, уровень милитаризации страны и уровень социальной защищенности и безопасности населения.

Исследователи особо подчеркнули, что впервые за пять лет мир в целом стал чуть более миролюбивым. Учитываемые показатели улучшились в 86 странах из 163. В их число вошла, как было сказано выше, и Беларусь.

 
 
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Беларусь на четыре пункта улучшила показатель в рейтинге миролюбия стран мира, поднявшись на 97 строку (средний уровень миролюбия по оценке авторов исследования...
 
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