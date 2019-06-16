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Экс-посол РФ в Беларуси Бабич назначен замглавы Минэкономразвития

17.06.2019 11:35 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Премьер РФ Дмитрий Медведев назначил экс-посла России в Беларуси Михаила Бабича заместителем министра экономического развития.

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано в понедельник на сайте кабинета министров.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 30 апреля освободил Бабича от должности посла в Беларуси. Тогда же президент РФ подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева послом в Минске.

Бабич возглавлял российскую дипмиссию с 24 августа 2018. До этого он занимал должность полпреда президента в Приволжском федеральном округе.

Бабич стал двенадцатым заместителем министра экономического развития Максима Орешкина. Именно Орешкин возглавляет с российской стороны рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, которую РФ и Беларусь решили создать в конце 2018 г. на фоне обострения ряда проблем в двусторонних отношениях.

 
Теги: Минск
 
 
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Премьер РФ Дмитрий Медведев назначил экс-посла России в Беларуси Михаила Бабича заместителем министра экономического развития. Соответствующее распоряжение...
 
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