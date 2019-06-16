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Экс-посол РФ в Беларуси Бабич назначен замглавы Минэкономразвития
Источник материала: Интерфакс
Премьер РФ Дмитрий Медведев назначил экс-посла России в Беларуси Михаила Бабича заместителем министра экономического развития.
Соответствующее распоряжение правительства опубликовано в понедельник на сайте кабинета министров.
Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 30 апреля освободил Бабича от должности посла в Беларуси. Тогда же президент РФ подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева послом в Минске.
Бабич возглавлял российскую дипмиссию с 24 августа 2018. До этого он занимал должность полпреда президента в Приволжском федеральном округе.
Бабич стал двенадцатым заместителем министра экономического развития Максима Орешкина. Именно Орешкин возглавляет с российской стороны рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, которую РФ и Беларусь решили создать в конце 2018 г. на фоне обострения ряда проблем в двусторонних отношениях.
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Премьер РФ Дмитрий Медведев назначил экс-посла России в Беларуси Михаила Бабича заместителем министра экономического развития. Соответствующее распоряжение...
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