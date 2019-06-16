Источник материала: Интерфакс

Суд Кобринского района (Брестская обл.) приговорил к 5 годам лишения свободы организатора поставок санкционной плодовоовощной продукции из стран Западной Европы через Беларусь в Россию, сообщила пресс-служба Комитета госконтроля (КГК) в понедельник.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) УК в отношении российского гражданина, наладившего канал поставки "санкционки", было возбуждено в 2018 году Кобринским межрайонным отделом управления департамента финансовых расследований КГК по Брестской области.

"При детальном изучении деятельности кобринского ИЧТУП "ЭлитОвощТорг-транс" было установлено, что это предприятие занимается реэкспортом в Российскую Федерацию санкционной продукции. Незаконный бизнес был построен на приобретении за рубежом польских яблок и турецких томатов, их официальном ввозе в Беларусь с уплатой необходимых таможенных платежей и последующей доставкой на один из московских рынков. Однако по бухгалтерскому учету кобринского предприятия отражалась реализация этой продукции за наличный расчет на белорусских рынках", - говорится в сообщении КГК.

По информации КГК, Только за 2016-2017 годы и первый квартал 2018 года "ЭлитОвощТорг-транс" переправил в Россию более 1 тыс. большегрузных 20-тонных автомобилей санкционной продукции.

Кобринскому частному предприятию были доначислены налоги в размере свыше Br2,5 млн.

"Директор ИЧТУП "ЭлитОвощТорг-транс" признан виновным в уклонении от уплаты налогов путем умышленного занижения налоговой базы, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет",- сообщили в КГК. По приговору суда конфискован легковой "Мерседес", 6 грузовых автомобилей и 4 полуприцепа.

В ходе предварительного расследования в бюджет поступило более Br1,5 млн рублей в качестве возмещения неуплаченных налогов.