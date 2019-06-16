На ликёро-водочном заводе в Ивановском районе вспыхнул спирт

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 15 июня в полпятого вечера на ликёро-водочном заводе в деревне Бродница Ивановского района произошёл взрыв.

По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие к месту инцидента спасатели выяснили, что на четвёртом этаже в пустой металлической ёмкости объёмом полтора кубометра вспыхнули пары спирта. Последующего горения не было.



Фото: МЧС Беларуси

В момент происшествия в помещении с бочкой велись сварочные работы по замене теплообменника. Никто из трёх находившихся рядом работников не пострадал.



Фото: МЧС Беларуси

Устанавливается причина случившегося. Рассматривается версия разрушения ёмкости из-за нагрева прямыми солнечными лучами.



Фото: МЧС Беларуси

Летом 2019 года в Гродненской области произошёл взрыв.