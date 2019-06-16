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В Бресте за полчаса были задержаны два пьяных водителя
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Утром 15 июня в Бресте за полчаса были задержаны два нетрезвых водителя.
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Во время составления административного протокола инспектор почувствовал запах алкоголя, исходивший от 26-летнего водителя. Проверка показала, что в выдыхаемом воздухе мужчины содержалось 0,46 промилле алкоголя.
В отношении водителя были составлены протоколы за превышение скорости и вождение в нетрезвом виде. Иномарка доставлена на штрафстоянку.
Отмечается, что в машине также находились супруга гражданина и их дети (1 и 3 года). Семья ехала отдыхать к водоёму.
В 10:05 правоохранителям сообщили, что в районе автозаправки по ул. Лейтенанта Рябцева ездит грейдер, водитель которого может быть пьян. Прибывший экипаж ГАИ убедился в обоснованности подозрений звонившего.
В выдыхаемом воздухе водителя грейдера было 2,6 промилле алкоголя. В отношении 53-летнего жителя Бобруйска составлен административный материал.
Весной 2019 года на трассе М1 был задержан пьяный водитель маршрутки.
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Новости Беларуси. Утром 15 июня в Бресте за полчаса были задержаны два нетрезвых водителя. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, примерно в 9:45 сотрудники...
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