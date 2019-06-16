ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте за полчаса были задержаны два пьяных водителя

17.06.2019 11:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Утром 15 июня в Бресте за полчаса были задержаны два нетрезвых водителя.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, примерно в 9:45 сотрудники ГАИ заметили Mazda, водитель которого ехал на 27 км/ч быстрее положенного. Автомобиль был остановлен.  

Во время составления административного протокола инспектор почувствовал запах алкоголя, исходивший от 26-летнего водителя. Проверка показала, что в выдыхаемом воздухе мужчины содержалось 0,46 промилле алкоголя.  

В отношении водителя были составлены протоколы за превышение скорости и вождение в нетрезвом виде. Иномарка доставлена на штрафстоянку.  

Отмечается, что в машине также находились супруга гражданина и их дети (1 и 3 года). Семья ехала отдыхать к водоёму.  

В 10:05 правоохранителям сообщили, что в районе автозаправки по ул. Лейтенанта Рябцева ездит грейдер, водитель которого может быть пьян. Прибывший экипаж ГАИ убедился в обоснованности подозрений звонившего.  

В выдыхаемом воздухе водителя грейдера было 2,6 промилле алкоголя. В отношении 53-летнего жителя Бобруйска составлен административный материал.  

Весной 2019 года на трассе М1 был задержан пьяный водитель маршрутки. 

В выдыхаемом воздухе мужчины содержалось 1,6 промилле алкоголя – подробности здесь.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Утром 15 июня в Бресте за полчаса были задержаны два нетрезвых водителя.   Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, примерно в 9:45 сотрудники...
 
Новости дня
Новости разные
 
Могерини призвала начать переговоры с Северной Македонией о вступлении в ЕС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • куртка мужская демисезонная недорого в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика