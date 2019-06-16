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Выросла копией мамы. В сети обсуждают выход в свет 14-летней дочери Моники Беллуччи
Источник материала: СТВ
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя – 14-летняя Дева – стала гостьей модного показа.
Девушка приковала к себе внимание прессы не только потому, что редко появляется на мероприятиях, а также из-за сходства с известной мамой. Интернет-пользователи признаются, что девочка с каждым годом становится все больше похожа на актрису.
Дева для выхода выбрала черные брюки, красный топ, жакет и босоножки.
Сама Дева Кассель уже заключила контракт с модным домом и снялась в рекламной кампании нового аромата. Эта работа – стала первым творческим проектом дочери знаменитых актеров.
Мама девушки в одном из интервью рассказывала, что у Девы мягкий характер, но она может вспылить, она без стресса переживает изменения и любит путешествовать – ей комфортно везде.
Дева – старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя. У экс-супругов также есть 9-летняя дочь Леони.
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Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя – 14-летняя Дева – стала гостьей модного показа. Фото: instagram.com/dolcegabbana Девушка приковала к себе внимание прессы не только...
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