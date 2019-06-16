Сохрани у себя частичку II Европейских игр! 

Источник материала: Кричевская жизнь





Партнер фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» крупнейший в Беларуси онлайн-гипермаркет 21vek расширил ассортимент официальной сувенирной продукции предстоящего мультиспортивного форума. Теперь абсолютно все, что можно было купить в магазинах розничной торговли и на спортивных аренах, доступно онлайн с доставкой в любую точку Беларуси.

Напомним, что войти в онлайн-магазин можно через официальный сайт II Европейских игр, кликнув на специально обозначенную кнопку вверху главной страницы, либо же нажав на фото понравившегося товара в официальном сообществе форума во «ВКонтакте».

Выход продаж официальной сувенирной продукции в Интернет-среду и расширение ассортимента обусловлено востребованностью товаров у белорусского потребителя, — прокомментировал начальник управления по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе Дирекции Максим Кошкалда. Онлайн-гипермаркет 21vek является крупнейшим и лидирующим интернет-магазином в байнете, хорошо знакомым и удобным для белорусских потребителей.