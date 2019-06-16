Чемпионат Беларуси по хоккею меняет регламент и название. Ради этого даже изменили законодательство

Источник материала: Tut.by

Белорусская хоккейная экстралига сменила регламент, название и логотип. Теперь турнир называется «Париматч-Экстралига». Соревнования пройдут в три этапа.



Фото: ХК «Юность»

На первом восемь клубов дивизиона «А» и девять команд дивизиона «Б» проведут автономные турниры в шесть и пять кругов соответственно (август — декабрь).

Далее (январь — февраль) топ-6 экстралиги «А» в 4-круговом турнире определят победителя «регулярки» и распределение мест по ее итогам с первого по шестое, а две худшие команды пула «А» и четверка сильнейших дивизиона «Б» в аналогичном 4-круговом турнире определят судьбу двух оставшихся путевок в плей-офф. В то же время команды пула «Б», занявшие по итогам первого этапа места с пятого по девятое в шесть кругов определят окончательное распределение мест в своей «пульке». Наконец, март и часть апреля будут заняты классическим плей-офф с сериями до четырех побед на каждом этапе.

Новым спонсором экстралиги стала букмекерская компания Parimatch, ради партнерства с которым было изменено законодательство, запрещающее рекламу букмекерских контор на спортивных мероприятиях.





Перед стартом чемпионата будет разыгран Кубок Салея. На предварительной стадии 16 команд разделятся на две группы по восемь в каждой. В период с 1 по 14 августа участники сыграют между собой в один круг. Победители групп получат путевки в финал четырех турнира, где к ним добавятся минское «Динамо» и «Юность». Матчи финального раунда пройдут 17 и 18 августа в Орше.

Группа «А»: «Неман», «Гомель», молодежная (U20) сборная Беларуси, «Локомотив», «Могилев», «Пинские ястребы», «Барановичи», «Бобруйск».

Группа «Б»: «Шахтер», «Динамо-Молодечно», «Металлург», «Лида», «Брест», «Химик», «Витебск», юниорская (U18) сборная Беларуси.

Также федерация предложила клубом сменить свои логотипы и пошить новую форму. Все расходы по разработке дизайну и изготовлению ФХБ взяла на себя. Многие клубы, включая «Неман», уже согласились на это. «Юность» пока не дала окончательного ответа.