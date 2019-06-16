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В Минске появилось приложение, которое находит ближайший туалет

17.06.2019 12:44 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Google Play появилось полезное приложение для минчан: оно показывает местонахождение ближайшего туалета. Алгоритм пока работает только для смартфонов на базе Android.

Авторы приложения предлагают руку помощи для тех, кто ищет «уединенное место для размышлений в гостеприимном Минске». Оно показывает в том числе и ближайшую к пользователю уборную, ориентируясь на геолокацию. Алгорит находится в статусе бета-тестирования, но уже доступен для скачивания. Возможно, вскоре его аналог выпустят и для гаджетов с операционной системой iOS.

В комментариях беларусы хвалят полезное начинание, но говорят, что база на данный момент не полная. Некоторые жалуются на то, что программа при запуске выдает ошибку и «вылетает», на что создатели обещают исправить все недочеты в следующем релизе. 

Арт на обложке: Peter Tarka.

 
Теги: Минск
 
 
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В Google Play появилось полезное приложение для минчан: оно показывает местонахождение ближайшего туалета. Алгоритм пока работает только для смартфонов на базе Android. ...
 
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