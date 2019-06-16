H&M откроется в Минске этой осенью

Источник материала: KYKY

Теперь точно: в Беларусь, наконец, приедет H&M. Осенью 2019 года в Минске откроются первые магазины шведского бренда.

Одна из точек появится в торговом центре «Галерея» по адресу проспект Победителей, 9. Другие адреса, как и точные даты, пока не раскрываются. Сейчас владельцы работают над внутренним оформлением магазинов. Позже беларусам представят товары для женщин, мужчин, детей и подростков. Помимо прочего, там будут продавать белье, аксессуары и обувь. Нам обещают «демократичную ценовую политику» и экологичный подход к одежде.

Гендиректор H&M в Беларуси сообщил, что команда проводит набор персонала: она ищет сотрудников, которые хотят присоединиться к команде, и готова рассмотреть резюме минчан.