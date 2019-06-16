Девушкам из Pussy Riot запретили въезд в Беларусь

Источник материала: KYKY

Сегодня, 17 июня, стало известно, что двум участницам Pussy Riot – Ольге Курачевой и Веронике Никульшиной – запретили въезд в Беларусь на год. Об этом «Медиазоне» рассказал участник Pussy Riot Петр Верзилов.





О запрете девушки узнали «опытным» путем: Ольга и Вероника летели в Киев через Минск, где им и сообщили, что в Беларусь их не будут пускать до мая 2020 года. Однако в Киев, несмотря на запрет въезжать в Беларусь, они долетели. Об этом Ольга рассказала в Twitter.

Пограничный контроль в рф: спросили, наклейка ли у меня во лбу или нет. У Ники не спросили ничего.

В Белоруссии: просили ждать и ничего не объясняли. Сказали, что въезд в страну нам запрещён. На самолёт всё же пустили.

Пограничный контроль на Украине: прошли собеседование. Успех. — цирк марионеток (@0naluna) 17 июня 2019 г.