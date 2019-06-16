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Девушкам из Pussy Riot запретили въезд в Беларусь

17.06.2019 11:47 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 17 июня, стало известно, что двум участницам Pussy Riot – Ольге Курачевой и Веронике Никульшиной – запретили въезд в Беларусь на год. Об этом «Медиазоне» рассказал участник Pussy Riot Петр Верзилов.



О запрете девушки узнали «опытным» путем: Ольга и Вероника летели в Киев через Минск, где им и сообщили, что в Беларусь их не будут пускать до мая 2020 года. Однако в Киев, несмотря на запрет въезжать в Беларусь, они долетели. Об этом Ольга рассказала в Twitter. 

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 17 июня, стало известно, что двум участницам Pussy Riot – Ольге Курачевой и Веронике Никульшиной – запретили въезд в Беларусь на год. Об этом «Медиазоне»...
 
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