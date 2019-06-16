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Девушкам из Pussy Riot запретили въезд в Беларусь
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 17 июня, стало известно, что двум участницам Pussy Riot – Ольге Курачевой и Веронике Никульшиной – запретили въезд в Беларусь на год. Об этом «Медиазоне»
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Сегодня, 17 июня, стало известно, что двум участницам Pussy Riot – Ольге Курачевой и Веронике Никульшиной – запретили въезд в Беларусь на год. Об этом «Медиазоне»...
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