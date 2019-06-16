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Двум участницам Pussy Riot запретили въезд в Беларусь
Источник материала: Партизан
Двум участницам Pussy Riot Ольге Курачевой и Веронике Никульшиной запретили въезд в Беларусь. Про это у себя в соцсетях рассказали девушки и опубликовали фотографии со штампами в паспорте.
Девушки летели в Киев с пересадкой в Минске. Во время пересадки участницам Pussy Riot сообщили, что им запрещён въезд в Беларусь до 22 мая 2020 года. Однако, несмотря на запрет, их пустили на рейс в Киев.
Вероника Никульшина и Ольга Курачева стали известны после акции Pussy Riot во время финала ЧМ-2018 в России. Они вместе с Ольгой Пахтусовой и Петром Верзиловым в форме российской полиции выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу.
Во время прохождения границы в Беларуси девушкам ничего не объяснили: “Пограничная служба не назвала причину запрета и посоветовала звонить в МВД и уточнять”, — прокомментировала
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Двум участницам Pussy Riot Ольге Курачевой и Веронике Никульшиной запретили въезд в Беларусь. Про это у себя в соцсетях рассказали девушки и опубликовали фотографии со...
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