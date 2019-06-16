|
Конфликт еще аукнется: экс-посол РФ в Беларуси Бабич назначен замглавы Минэкономразвития
Источник материала: Партизан
Премьер России Дмитрий Медведев назначил экс-посла России в Беларуси Михаила Бабича заместителем министра экономического развития.
Соответствующее распоряжение правительства опубликовано в понедельник на сайте кабинета министров.
Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 30 апреля освободил Бабича от должности посла в Беларуси. Тогда же президент РФ подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева послом в Минске.
Бабич возглавлял российскую дипмиссию с 24 августа 2018. До этого он занимал должность полпреда президента в Приволжском федеральном округе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер России Дмитрий Медведев назначил экс-посла России в Беларуси Михаила Бабича заместителем министра экономического развития.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)