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В Гомеле в страшной аварии на объездной погиб известный байкер

17.06.2019 11:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ДТП произошло в пятницу, 14 июня, примерно в 3:30 на участке дороги Р-150 “Подъезд к г. Гомелю от а/д М-10”. На мосту через Сож по какой-то причине столкнулись мотоциклист и “Газель”. В результате погиб водитель мотоцикла, известный в байкерской среде по прозвищу “Дедпул” (Дима Боров).



Что послужило причиной аварии, пока неизвестно. Мотоцикл и “Газель” после столкновения оказались на встречных полосах. У последней серьёзно повреждена левая сторона.

Друзья отзываются о Диме, как об очень хорошем человеке и искренне выражают искринние соболезнования родным и близким погибшего

 
Теги: Гомель
 
 
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ДТП произошло в пятницу, 14 июня, примерно в 3:30 на участке дороги Р-150 “Подъезд к г. Гомелю от а/д М-10”. На мосту через Сож по какой-то причине столкнулись мотоциклист и...
 
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