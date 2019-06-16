Cпешите видеть! Президентский оркестр даст концерт на вокзале станции Минск-Пассажирский

Источник материала: Партизан

Совместный с БЖД музыкальный проект приурочен ко Дню Независимости и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Концерт запланирован с 13:00 до 14:00 в зале ожидания на третьем этаже вокзала. Для горожан и гостей столицы прозвучат произведения известных композиторов, мелодии песен военных лет.