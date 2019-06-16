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Cпешите видеть! Президентский оркестр даст концерт на вокзале станции Минск-Пассажирский

17.06.2019 11:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Часовой праздничный концерт Президентского оркестра Республики Беларусь под руководством Виктора Бабарикина пройдет 27 июня на вокзале станции Минск-Пассажирский, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Совместный с БЖД музыкальный проект приурочен ко Дню Независимости и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Концерт запланирован с 13:00 до 14:00 в зале ожидания на третьем этаже вокзала. Для горожан и гостей столицы прозвучат произведения известных композиторов, мелодии песен военных лет.
 
Теги: Минск
 
 
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Часовой праздничный концерт Президентского оркестра Республики Беларусь под руководством Виктора Бабарикина пройдет 27 июня на вокзале станции...
 
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