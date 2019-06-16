В Нур-Султане построят большое здание-мост в форме казахского флага

Источник материала: Tut.by

Здание-мост, напоминающее казахский флаг, построят в Нур-Султане. Проект разработали роттердамская студия Fundamental Architects и студия 3-D-визуализации Omega Render для крупнейшего девелопера в Казахстане BI Group, пишет РБК со ссылкой на Dezeen.



Изображение: Fundamental Architects

Здание площадью 75 тысяч квадратных метров будет построено возле президентского дворца Акорда в центре города через реку Ишим. Нижний уровень станет общественным пешеходным и велосипедным мостом.

Здание расположено на смотровой линии между главной автомагистралью и дворцом. Отверстие высотой 121 метр, которое расположено посередине здания и изображает солнце на флаге Казахстана, вырежут из центра блока. Через него будет открываться вид на президентский дворец с автомагистрали.



Изображение: Fundamental Architects

Над общественным мостом в здании расположится двухэтажный торговый центр. Этажи выше отдадут под квартиры и офисы. На крыше откроют общественную террасу с видом на Нур-Султан, говорится в публикации. Архитекторы спроектировали здание так, чтобы свести энергозатратность постройки к минимуму. Реку планируют сузить, чтобы увеличить ее поток и использовать для выработки гидроэлектроэнергии.