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В Нур-Султане построят большое здание-мост в форме казахского флага

17.06.2019 12:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Здание-мост, напоминающее казахский флаг, построят в Нур-Султане. Проект разработали роттердамская студия Fundamental Architects и студия 3-D-визуализации Omega Render для крупнейшего девелопера в Казахстане BI Group, пишет РБК со ссылкой на Dezeen.


Изображение: Fundamental Architects

Здание площадью 75 тысяч квадратных метров будет построено возле президентского дворца Акорда в центре города через реку Ишим. Нижний уровень станет общественным пешеходным и велосипедным мостом.

Здание расположено на смотровой линии между главной автомагистралью и дворцом. Отверстие высотой 121 метр, которое расположено посередине здания и изображает солнце на флаге Казахстана, вырежут из центра блока. Через него будет открываться вид на президентский дворец с автомагистрали.


Изображение: Fundamental Architects

Над общественным мостом в здании расположится двухэтажный торговый центр. Этажи выше отдадут под квартиры и офисы. На крыше откроют общественную террасу с видом на Нур-Султан, говорится в публикации. Архитекторы спроектировали здание так, чтобы свести энергозатратность постройки к минимуму. Реку планируют сузить, чтобы увеличить ее поток и использовать для выработки гидроэлектроэнергии.

 
 
Ссылка на источник 40
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Здание площадью 75 тысяч квадратных метров расположится в центре города.
 
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