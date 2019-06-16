Бабич получил новое назначение — замминистра

Экс-посол России в Беларуси Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития, данное распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации РФ.

«Назначить Бабича Михаила Викторовича заместителем министра экономического развития Российской Федерации», – говорится в документе за подписью главы российского правительства Дмитрия Медведева.

Среди прочего, шеф Бабича Максим Орешкин возглавляет российскую часть рабочей группы по вопросам интеграции с Беларусью в рамках Союзного государства, сообщает «Спутник».

Напомним, что Бабич был назначен на пост посла России в Беларуси в августе прошлого года. Александр Лукашенко тогда предположил , что посол поможет вывести отношения между странами на новый уровень, однако вскоре Бабич стал активно ездить по белорусским предприятиям, общаться с бизнесменами, население и даже оппозицией. Ходили слухи, что такая активность дипломата смущала белорусскую верхушку.