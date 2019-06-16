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Бабич получил новое назначение — замминистра
Источник материала: БДГ
Экс-посол России в Беларуси Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития, данное распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации РФ.
«Назначить Бабича Михаила Викторовича заместителем министра экономического развития Российской Федерации», – говорится в документе за подписью главы российского правительства Дмитрия Медведева.
Среди прочего, шеф Бабича Максим Орешкин возглавляет российскую часть рабочей группы по вопросам интеграции с Беларусью в рамках Союзного государства,
Напомним, что Бабич
В начале этого года посол сделал ряд неоднозначных заявлений: сперва
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Экс-посол России в Беларуси Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития, данное распоряжение опубликовано на официальном портале...
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