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Бабич получил новое назначение — замминистра

17.06.2019 12:49 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Экс-посол России в Беларуси Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития, данное распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации РФ.

«Назначить Бабича Михаила Викторовича заместителем министра экономического развития Российской Федерации», – говорится в документе за подписью главы российского правительства Дмитрия Медведева.

Среди прочего, шеф Бабича Максим Орешкин возглавляет российскую часть рабочей группы по вопросам интеграции с Беларусью в рамках Союзного государства, сообщает «Спутник».

Напомним, что Бабич был назначен на пост посла России в Беларуси в августе прошлого года. Александр Лукашенко тогда предположил, что посол поможет вывести отношения между странами на новый уровень, однако вскоре Бабич стал активно ездить по белорусским предприятиям, общаться с бизнесменами, население и даже оппозицией. Ходили слухи, что такая активность дипломата смущала белорусскую верхушку. 

В начале этого года посол сделал ряд неоднозначных заявлений: сперва обвинил Запад в ухудшении отношений между Россией и Беларусью, а в марте дал большое интервью, в котором высказался по поводу суверенитета Беларуси. Это интервью и последующие резкие политические заявления стали причиной пикировки дипломата с белорусским МИД, в которую было вовлечено и российское внешнеполитическое ведомство. В конце апреля о возможной отставке Бабича сообщили сразу в нескольких СМИ России и Беларуси, на посту посла его сменил Дмитрий Мезенцев.

 
 
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Экс-посол России в Беларуси Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития, данное распоряжение опубликовано на официальном портале...
 
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