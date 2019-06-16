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Арсенал боеприпасов и оружия изъяли правоохранители у двух жителей Березовского района

17.06.2019 13:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники 6-го управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД изъяли у двух жителей Березовского района внушительный арсенал огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Дома, в гаражах и других принадлежащих им помещениях мужчины хранили пистолет ТТ, запал к гранате, несколько самодельных пистолетов, винтовку неустановленного образца, самодельное взрывное устройство, 872 патрона различного калибра, оборудование для изготовления патронов, минометную мину 50 мм со взрывателем, пять артснарядов калибром 20 мм, гранату Ф-1 и другие боеприпасы. "Оба задержанных изготавливали самодельные образцы современного стрелкового оружия, а также занимались реставрацией оружия времен Великой Отечественной войны", - добавили в УВД.

Кроме того, во время оперативно-разыскных мероприятий правоохранители обнаружили и изъяли в доме у неработающего жителя Каменца однозарядную винтовку модели ТОЗ-8м с оптическим прицелом и 949 заводских патронов различного калибра.

По данным фактам Каменецким и Березовским РОСК возбуждены уголовные дела. За незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (ст.295 УК) предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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17 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники 6-го управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД изъяли у двух жителей Березовского района внушительный арсенал...
 
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