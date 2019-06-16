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Бывший посол России в Беларуси Бабич назначен замминистра экономического развития РФ

17.06.2019 12:32 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Бывший посол России в Беларуси Бабич назначен замминистра экономического развития РФ

Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития России. Соответствующее распоряжение подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев.

Напомним, Бабич являлся послом в Беларуси с 24 августа 2018 года по 30 апреля 2019 года.

Перед тем как стать послом, Бабич семь лет являлся полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе.

Теперь интересы России в нашей стране представляет Дмитрий Мезенцев.

 
 
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Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития России. Соответствующее распоряжение подписал глава российского правительства Дмитрий...
 
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