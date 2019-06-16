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Бывший посол России в Беларуси Бабич назначен замминистра экономического развития РФ
17.06.2019 12:32 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития России. Соответствующее распоряжение подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев.
Напомним, Бабич являлся послом в Беларуси с 24 августа 2018 года по 30 апреля 2019 года.
Перед тем как стать послом, Бабич семь лет являлся полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе.
Теперь интересы России в нашей стране представляет Дмитрий Мезенцев.
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Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития России. Соответствующее распоряжение подписал глава российского правительства Дмитрий...
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