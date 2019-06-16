За сутки в Дзержинском районе произошло три пожара

Источник материала: Новости Дзержинска

За сутки 16 июня в Дзержинском районе произошло три пожара.

16 июня в 03 часа 27 минут в центр оперативного управления Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о загорании здания в д. Юцки Демидовичского сельского совета.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС было установлено, что горит здание диспетчерской ГП «Путчино» открытым пламенем.

Здание кирпичное, одноэтажное, размером 6х12 метров, электрифицировано, АПИ не установлен, крыша шиферная по деревянной обрешетке.

В результате пожара здание диспетчерской выгорело изнутри.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая причина пожара – загорание телевизора, находящегося внутри здания.





16 июня в 13 часов 43 минуты в центр оперативного управления Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о загорании дачного дома в с/т «Вербники» Путчинского сельского совета.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС было установлено, что идет дым из-под крыши дачного дома.

Дом деревянный, обшит сайдингом, двухэтажный, размером 7х10 метров, электрифицирован, АПИ не установлен, крыша шиферная по деревянной обрешетке.

В результате пожара закопчена стена н а1 этаже на площади 1 м.кв., на 2 этаже повреждения в виде обугливания деревянных элементов, а также частично отсутствует отделка стен на площади 5 м.кв., на чердачном помещении частично отсутствует ДСП на площади 2 м.кв.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая причина пожара – аварийный режим работы электроустановок в результате попадания молнии в ЛЭП.













16 июня в 21 час 45 минут в центр оперативного управления Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о загорании дачного дома в с/т «За урожай» Боровского сельского совета.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС было установлено, что идет дым из-под крыши дачного дома.

Дом деревянный, обшит сайдингом, одноэтажный, размером 5х6 метров, электрифицирован, АПИ не установлен, крыша адулиновая.

В результате пожара выгорела изнутри комната размерами 3х4 метра, восточный угол чердачного помещения поврежден на площади 2 м.кв.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки.









Поражение молнией происходит обычно на открытых пространствах. Министерство по чрезвычайным ситуациям напоминает о важных правилах, которые помогут обезопасить себя от этого природного явления.

1. Ни в коем случае нельзя прятаться под деревом. Молния в первую очередь направляет свое действие именно на высокие предметы. Особенно опасными считаются дубы, ели, тополя и сосны.

2. Не стоит покидать укрытие сразу после дождя. Помните, что опасность получить удар током сохраняется до тех пор, пока слышен гром. Чтобы определить, на каком расстоянии от вас находится молния, попробуйте засечь время между вспышкой света и раскатом. За 3 секунды звук проходит примерно 1 км. Если вы видите, что время от вспышки молнии до грома сокращается, то это значит, что гроза приближается и нужно немедленно идти в укрытие.

3. Нельзя продолжать движение на велосипеде или мотоцикле, если непогода застала вас на дороге. Необходимо переждать грозу на расстоянии не менее 30 метров от своего транспортного средства. Если же вы ехали на машине, остановитесь, закройте окна и переждите грозу.

4. Нельзя купаться во время грозы. Желательно, чтобы рядом с вами вообще не было реки, пруда или озера. Помните, что вода — отличный проводник тока, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от нее.

5. Постарайтесь не держать в руках остроконечные металлические предметы: зонты, удочки и прочее.

6. Находясь на открытой местности, нельзя стоять. Рекомендуется лечь на землю, лучше всего — в низину.

Если человека поразила молния, он, скорее всего, потеряет сознание, у него могут начаться судороги и сбиться сердечный ритм. Кроме этого, на теле можно обнаружить особые метки — пятна серого или бледно-желтого цвета. Они будут сигнализировать о том, что человек пострадал от удара током. Пострадавший от удара молнией нуждается в немедленной госпитализации.

Помните, что молния может неограниченное количество раз попадать в одно и то же место. Особенно это касается высоких деревьев и предметов.





