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Cоцсети шутят над самым мускулистым поваром Белого дома
Источник материала: Tut.by
Андре Раш — шеф-повар Белого дома с впечатляющей мускулатурой: объем его бицепса — больше 60 см. Его прошлогоднее фото, сделанное на президентском приеме в Вашингтоне, вдохновило пользователей
В интервью
Шеф-повар ходит в спортзал практически каждый день, и, конечно, его любимые тренировки — это «дни рук». Сам он любит поесть: только на завтрак съедает не меньше двенадцати яиц (два целиком, от остальных только белки), греческий йогурт и овсянку.
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Андре Раш - шеф-повар Белого дома с впечатляющей мускулатурой: объем его бицепса - больше 60 см.
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