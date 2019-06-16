Cоцсети шутят над самым мускулистым поваром Белого дома

Источник материала: Tut.by

Андре Раш — шеф-повар Белого дома с впечатляющей мускулатурой: объем его бицепса — больше 60 см. Его прошлогоднее фото, сделанное на президентском приеме в Вашингтоне, вдохновило пользователей Reddit на фотожабы, пишет Tjournal .

В интервью Men’s Health Андре Раш рассказал, что его карьера повара началась в 21 год в армии США. В Белом доме он готовил для семьей Буша, Обамы и Трампа. Андре не работает штатным поваром, а приезжает на самые важные мероприятия. Такой график позволяет уделять больше внимания спорту и семье: у Андре четверо детей.

Шеф-повар ходит в спортзал практически каждый день, и, конечно, его любимые тренировки — это «дни рук». Сам он любит поесть: только на завтрак съедает не меньше двенадцати яиц (два целиком, от остальных только белки), греческий йогурт и овсянку.

За инстаграмом Андре следят сто тысяч подписчиков: там повар выкладывает не только свои тренировки, но и фотожабы, за которые благодарит пользователей Reddit.



















