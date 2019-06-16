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В Беларуси обнаружили ракоскорпиона, которому 350 млн лет

17.06.2019 13:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Краснослободском руднике обнаружили ценную находку времен палеозойской эры — ракоскорпиона. Об этом пишет «Калійшчык Салігорска».


Ракоскорпион. Изображение: wikipedia.org

Как рассказал А. Ю. Касперович, начальник ПГУ‑4 Краснослободского рудника, редкую находку обнаружили машинист горных выемочных машин Сергей Молочко и горнорабочий очистного забоя Вячеслав Раковец. Вячеслав разгружал вагон, заполненный до этого Сергеем, когда обнаружил необычный рисунок на куске породы. 

Изображение: «Калійшчык Салігорска»

Ракоскорпион — одно из самых развитых существ того времени, являющееся переходной формой между морскими и сухопутными членистоногими. Возраст найденных членистоногих насчитывает около 350−360 млн лет, что доказывает их принадлежность к отряду эвриптеридов, обитавших в девонский период палеозойской эры, который продолжался 60−61 млн лет. Свое название он получил от английского графства Девоншир, на территории которого были найдены геологические породы того периода. Событием девона стал первый выход животных на поверхность суши.

В конце палеозоя ракоскорпионы перестали существовать. Ученые связывают это с тем, что крупными водными хищниками стали рыбы. Далекими потомками уникальных животных являются пауки и скорпионы. Однако размеры ракоскорпионов могли достигать двух метров — они считались самыми крупными членистоногими, существовавшими на Земле.

Главный геолог ОАО «Беларуськалий» Алексей Клабук пояснил, что в той части шахтного поля Краснослободского рудника, где был найден ракоскорпион, находилось древнее море. «Миллионы лет назад происходил снос осадочного обломочного материала в виде глинистых частиц. Так получилось, что ракоскорпион попал в эти осадочные отложения. Его „запаковало“ со всех сторон, поэтому кислород и другие газообразные соединения не имели к нему доступ. Это поспособствовало сохранению древнейшего обитателя Земли до настоящего времени. И не только. Вторым фактором обнаружения уникальной находки стало то, что во время разделки камеры проходческим комплексом именно этот кусок породы упал на конвейер, попал в самоходный вагон и был замечен шахтерами, — рассказал он. — Редкая находка послужит дополнительной возможностью для подтверждения известных и открытия новых фактов, касающихся истории развития Земли»

Отметим, что это не первая находка подобного рода. Первая находка останков ракоскорпионов в пластах калийных горизонтов была обнаружена в 1976 году на РУ-2, вторая — в начале 80-х, третья — в 2002-м году (длина ракоскорпиона составила 12 сантиметров), четвертая — в 2006-м году на РУ-3 (обнаружена только одна конечность древнейшего хищника), пятая — в 2008-м году. Не удалось сохранить их все — некоторые только запечатлены на фотографиях. В 2012 году останки древнейшего животного были обнаружены на РУ-3. Также с останками ракоскорпионов находили фрагменты древнейших растений, например, папоротников.

 
 
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Размеры ракоскорпионов могли достигать двух метров - они считались самыми крупными членистоногими, существовавшими на Земле.
 
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