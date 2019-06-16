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«Не хотела сидеть на шее у мужа». Минчанка оставила работу в банке и уехала в Грузию. Теперь она шьет сумочки

17.06.2019 13:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчанка Каролина Конкудович переехала в Грузию два года назад. В Беларуси работала в банке, а в новой стране начала вязать сумки на продажу. Открыла свой стенд в одном из торговых центров в Тбилиси. FINANCE.TUT.BY узнал у девушки, легко ли начать свое дело в чужой стране.


Каролина переехала в Грузию два года назад. На протяжении трех лет общалась в соцсетях с парнем из этой страны, а потом вышла за него замуж. В Беларуси девушка работала в банке, параллельно училась на заочном в БГУИР. Сразу после переезда работать не могла из-за языкового барьера, спустя время выучила грузинский, но, чтобы устроиться в банк, ее знаний было все же недостаточно. Каролина стала искать выход.

— Несмотря на то что муж работает в IT-сфере и имеет хороший доход, сидеть у него на шее мне не хотелось. Стала думать, как могу заработать без безупречного знания грузинского. О вязаных сумках узнала из интернета. Посмотрела, как их создают, и решила тоже попробовать. В Грузии, а конкретно в Тбилиси, где мы живем, таких изделий не было.

Первоначально Каролина не планировала шить на продажу. Не знала, сможет ли создавать действительно качественные вещи, так как рукоделием никогда не занималась. Попробовала — и получилось.

— Раньше ничем подобным я не занималась, шила и вязала только на уроках труда. Когда стала создавать сумки, поняла: чтобы изделие получилось красивым, нужно просто набить руку. Когда у меня было готово какое-то количество товара, я отсняла его и выложила в интернет.

В Грузии практически все сидят в Facebook. Это самая популярная социальная сеть в стране. Каролина создала там страничку. Завела Instagram, который ориентировала на русскоязычную аудиторию.

— Продвигать страницу в Facebook помогал муж. Мне сложновато, опять же, из-за языка. Подписчики потихоньку стали появляться, и начали поступать просьбы пошить на заказ. В том числе и из Беларуси. Я поняла, что вот оно, то дело, которым смогу здесь заниматься.


Спустя какое-то время о Каролине узнали представители популярного интернет-портала в Грузии Hotsale.ge — что-то наподобие белорусского slivki.by. Ей предложили разместить у него на сайте информацию об изделиях и продавать их не ниже, чем с 40%-ной скидкой, чтобы можно было выдавать людям купоны. Понимая, что с такой ценой не сможет заработать, Каролина все же согласилась на условия руководителей сайта.

— В тот период для меня важна была узнаваемость бренда. Хотелось увеличить поток клиентов, и я понимала, что эта площадка — хорошая возможность. По моим ощущениям, в Грузии нет ни одного человека, который там что-нибудь не заказал бы.

Уже через месяц заказы посыпались и Каролина поняла, что производство сумок нужно увеличивать. Задумалась о покупке качественных материалов и фурнитуры, стала изучать поставщиков. В Грузии нужной пряжи не нашлось.

— Несмотря на то что сырья для пошива одежды или изготовления сумок в Грузии очень много, найти что-то качественное из всего, что представлено на рынке, — сложно. В основном все везут из Турции. Продукция пользуется спросом, так как люди здесь не всегда обращают внимание на качество. Для меня же это было важно. Я вяжу из трикотажной пряжи, и, если она плохого качества, изделие получается непрочным и некрасивым.

Каролина стала искать качественную пряжу и нашла ее в Беларуси. Возник вопрос с поставками в Грузию. Доставку из Минска в Тбилиси, если и возможно было осуществить, то за большие деньги. Переплачивать не хотелось, и Каролина решила осуществить отправку через Москву.

— У мужа в Москве родная тетя, которая согласилась нам помочь. План был таков: я делаю заказ в интернет-магазине, он осуществляет доставку в Москву, а оттуда тетя мужа отправляет посылку в Тбилиси. В Москве работают службы, которые занимаются непосредственно развозом посылок по регионам и разным странам. Фурнитуру я тоже покупаю в Беларуси, но не так много, как ниток. Что-то все же в Грузии, чтобы изделие не было слишком дорогим.

Из-за того, что заказов было очень много, около 20−30 сумок в неделю, Каролина сразу покупала пряжу большими партиями — в среднем 20 кг. По стоимости это около 155 долларов, с учетом того, что магазин делал расчет по оптовой цене. В общей сложности девушка потратила на закупку всего сырья вместе с фурнитурой и почтовыми расходами 300 долларов.

— Несмотря на то, что благодаря сайту у меня было очень много клиентов и вязала я сумки ночами, особого заработка тогда не было. Я едва покрывала затраты на изготовление продукта. Спустя 3 месяца на моей личной странице в Facebook стало около 10 000 подписчиков, и я поняла, что могу расторгнуть контракт с сайтом, чтобы работать на себя и зарабатывать.

«Стоимость изделия в среднем — 30 долларов. Для местных жителей это дорого»

По словам Каролины, начать свое дело в Грузии достаточно легко. Процедура регистрации занимает около 20−30 минут и стоит около 10 долларов. Она обратилась в Дом Юстиции, чтобы узнать, какой тип бизнеса ей регистрировать. Ей подходила категория «малый бизнес».

— Микробизнес мне не подходил, потому что он не дает права на аренду стенда в ТЦ и покупку кассового аппарата. Только присваивается номер, по которому необходимо платить налог. В категории «малый бизнес» я имела право арендовать стенд, купить кассовый аппарат и нанять людей на работу. Когда зарегистрировалась, меня обязали платить налог в размере 5% от годового дохода. Спустя полгода он уменьшился до одного процента. Условия, на мой взгляд, очень лояльные. Больших денег на открытие я не тратила: на кассовый аппарат — 150 долларов, мебель — 320 долларов, аренду — 200 долларов. Проверяли все через отчетность с кассового аппарата и отправляя на точку тайного покупателя, который отмечал все нормы: выдается ли кассовый чек при оплате товара, есть ли ценники на изделиях.


Сначала Каролина работала сама, выполняла роль и продавца, и производителя. Вязала сумки прямо на рабочем месте в торговом центре, потому что был большой спрос и дома она просто не успевала. Спустя несколько месяцев наняла продавца и стала работать по сменам. Стоимость изделия у Каролины в среднем 30 долларов. Для местных жителей это дорого.

— Грузия — страна контрастов. Можно идти по улице — все будет в европейском стиле: очень ухоженно и аккуратно. Свернешь и пройдешь метров 20 — окажешься в районе, где повсюду бараки и уровень жизни людей ниже среднего. Тут очень явно видна разница между разными слоями населения. Мои сумки, если мы говорим о местных жителях, может позволить не каждый. Люди больше выбирают все-таки практичность, а это значит дерматин. Изделия из него можно носить каждый день. Я же все-таки создаю эксклюзивный продукт.

«За одни выходные там я стала получать ежемесячный доход работы стенда в ТЦ»

Клиентами Каролины были в основном состоятельные грузины и туристы из таких стран, как Германия, Италия, Франция, Россия. Такие изделия у них не продаются, а если их и можно найти, то за очень высокую цену. Каролина рассказывает, что как только ее изделия набрали популярность, появилось немало людей, которые стали вязать такие же сумки, только низкого качества.

— В Грузии мало кто смотрит на качество, поэтому спустя время у меня появилось много конкурентов. Клиенты стали говорить о завышении цен, однако стоимость моих изделий была абсолютно оправданна. Она состояла из цены сырья, расходов на его транспортировку из Беларуси в Тбилиси, фурнитуры, лейбла, бирки, визитки, пакета и стикера. Чтобы заработать, я добавляла 50% от себестоимости товара сверху. Я не могла доказать людям, что мои изделия по качеству выше в разы, их просто это не интересовало. Они выбирали там, где дешевле, и все. Хотя сумка за 10 долларов реально отличалась, и те, кто все же ценил добротные вещи, остались со мной.

Поняв, что дело идет на спад, Каролина не отчаялась. Она знала, что главные ее клиенты — это туристы. Специально для них в Тбилиси каждые выходные организовываются так называемые маркеты, что-то типа европейских ярмарок. Условие одно — продавать изделия только собственного производства. Маркеты устраивают при поддержке городской мэрии. Чтобы в них поучаствовать, нужно зарегистрироваться и заплатить взнос.


— Я приняла решение закрыть свой стенд в торговом центре и продавать сумки на маркетах. Через некоторое время поняла, что поступила правильно. За одни выходные там я стала получать ежемесячный доход работы стенда в ТЦ. В минус никогда не уходила.

Маркеты начинают работать в начале весны и продолжаются до конца осени. Также на них можно попасть в предпраздничные две недели зимой. Проходят на центральной улице города.

— На маркетах покупают в основном туристы. Местные жители приходят просто посмотреть, повеселиться, так как всегда организованы игра музыкантов и различные активности.

В среднем Каролина продает на маркете 5−7 сумок в день. За неделю она восполняет проданное и старается связать даже больше, чтобы был запас. Она говорит, что покупатели у нее теперь есть всегда.

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Теги: Минск
 
 
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Минчанка Каролина Конкудович переехала в Грузию два года назад. В Беларуси работала в банке, а в новой стране начала вязать сумки на продажу. Открыла свой стенд в...
 
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