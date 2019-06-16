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Поцелуй футболиста и журналистки в прямом эфире и жара на пляже. Лучшие фото из Instagram

17.06.2019 13:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прошлая неделя выдалась не только жаркой по температурным показателям, но и богатой на инфоповоды, обсуждаемые всем спортивным миром. Тут и свадьба Серхио Рамоса, и победа на ЧМ украинской молодежки, и резкое высказывание Максима Володько в адрес белорусских болельщиков. В подборке SPORT.TUT.BY лучшие посты, которые помогут вам оставаться в теме.

В минувшую субботу сборная Украины U-20 впервые в истории завоевала золото молодежного чемпионата мира. По этому поводу президент Владимир Зеленский оставил душевный комментарий под постом в инстаграме.

— Объединившись, сделать невозможное. Это наша национальная идея. U-20 сборная Украины по футболу — вы невероятные! Вы — победители, вы — наша надежда, вы — свидетельство того, что Украина сможет все. А молодая Украина — даже больше!

Еще один повод обсуждать украинский футбол и неземную красоту местных девушек подарил лидер взрослой сборной Александр Зинченко. После интервью в микст-зоне игрок «Манчестер Сити» неожиданно поцеловал корреспондента Владу Седан.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ᴍᴀɴ ᴄɪᴛʏ ꜰᴀɴ ᴄᴇɴᴛʀᴇ

 
 
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