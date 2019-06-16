Американцы разместят военные базы в Польше у границ Беларуси и России

Источник материала: Ежедневник





НАТО разместит американские войска как минимум в шести точках на востоке Польши. Об этом в эфире «Польского радио» заявил министр обороны восточноевропейской республики Мариуш Блащак.

«В рамках соглашения мы договорились о том, что в Польше будет шесть точек дислокации подразделений», — сказал он.

Глава ведомства подчеркнул, что точное расположение американских военных Варшава и Вашингтон определят отдельным соглашением. «Важно усилить восточный фланг НАТО, а значит, и восточный фланг нашей страны, чтобы сдерживать возможного агрессора. Предполагаемый захватчик знает, что нарушение польских границ означает не локальный конфликт, а глобальный. Присутствие американских военных свидетельствует о том, что атака на Польшу станет атакой на весь альянс НАТО», — заключил Блащак.

Польский министр уточнил, что в Польше создадут дивизионное командование, которому будут подчиняться все американские войска на восточном фланге НАТО.

С инициативой о размещении американской военной базы в Польше весной прошлого года выступила сама Варшава, объясняя это необходимостью «сдерживания усилившейся и опасной позиции России». Она заявила о готовности выделить на это до 2 млрд долларов. Позже в НАТО говорили, что намерены обустроить в Польше объекты для хранения военной техники США.

В настоящее время в Польше находится около 4,5 тыс. американских военных из состава бронетанковой бригады и многонациональной батальонной группы. В конце апреля этого года две страны договорились увеличить численность этого контингента. В соседней с Польшей Германии размещены на постоянной основе более 30 тыс. американских военных, пишет РБК.