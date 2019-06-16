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Суд по делу об убийстве бизнесмена в Березино начнется 1 июля

17.06.2019 13:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Суд по делу об убийстве бизнесмена в Березино начнется 1 июля
Фото из архива

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Назначена дата судебного разбирательства по уголовному делу об убийстве бизнесмена в Березино, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Дело будет рассматривать Минский областной суд. Судебное разбирательство начнется 1 июля в 10.00.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Назначена дата судебного разбирательства по уголовному делу об убийстве бизнесмена в Березино, сообщает БЕЛТА со ссылкой на...
 
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