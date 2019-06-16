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Дизайнер покрасила квартиру в желтый и повесила «портрет» ананаса. Хозяева сначала испугались

17.06.2019 13:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Все боятся экспериментировать с ярким цветом, особенно когда дело касается ремонта квартиры. По итогу для стен, которые служат основным фоном, выбирается нейтральный белый, серый, бежевый. Хозяева московской квартиры, которые обратились к дизайнеру Юлии Фаер, тоже думали о чем-то нейтральном. Но она, учитывая творческий темперамент хозяев, предложила им в качестве основного фона квартиры насыщенно желтый, пишет admagazine.ru. Те сначала испугались. Смотрите, что в итоге получилось.


Фото: admagazine.ru

Из пожеланий заказчиков Юлия поняла, что они хотят современный, но не минималистичный интерьер, и что им нравятся элементы классики. Дизайнер это учла и предложила интерьер с декоративным камином, лепными карнизами, высокими плинтусами, паркетом «елочка», а также современной и винтажной мебелью.


Фото: admagazine.ru

А вот цветовая гамма стала для заказчиков сюрпризом. «Когда я показала им эскизы, они даже испугались, потому что хотели что-то серое и спокойное, — говорит Юлия. — Но это творческая семья, и желтый им больше подходит по характеру».


Фото: admagazine.ru

После нескольких пробных выкрасов хозяева все же согласились на стены яркого цвета. От серого остались отголоски в виде дивана, дверей и бетонных стен в ванной комнате.


Фото: admagazine.ru

А вот зеленый гарнитур им понравился сразу. «Кухня должна была быть большой и функциональной, потому что хозяйка любит готовить. Она невысокого роста, и мы собирались уместить все ящики под столешницу. Однако в процессе решили все же сделать шкафы до потолка», — рассказывает Юлия.


Фото: admagazine.ru

Что необычно, так это отсутствие в квартире, где много готовят, полноценной столовой. Есть лишь узкий обеденный стол, который стоит вплотную к кухонному острову и предполагает рассадку только с одной стороны. «Его можно придвинуть к дивану, и тогда мест станет больше», — объясняет дизайнер.

Кстати, в спальне все же обошлись спокойными тонами.


Фото: admagazine.ru

Когда квартира была практически готова, хозяева вспомнили, что у них есть картина, купленная во время романтического путешествия по Испании. Желтый ананас отлично вписался в интерьер, а значит, с цветом стен дизайнер действительно угадала.

 
 
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Многие боятся желтого в интерьере. Смотрите, почему этого не стоит делать.
 
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