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Экс-ведущий «Разрушителей легенд» сделал костюм Железного человека. И он летает!

17.06.2019 13:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На телеканале Discovery стартовало шоу «Savage Builds». Его ведет продюсер и специалист по спецэффектам Адам Сэвидж (работал над «Матрицей», «Звездными войнами» и третьей частью «Терминатора»). Он известен по передаче «Разрушители легенд» («MythBusters»), в которой ведущие подтверждали или опровергали популярные мифы, сообщает Meduza.


Кадр из шоу Savage Builds

В своем новом шоу Сэвидж снова занимается экспериментами: собирает автомобили в духе «Безумного Макса» или самоходного снаряда времен Второй мировой войны.

В первом выпуске ведущий совместно с английским изобретателем Ричардом Браунингом создал пуленепробиваемый костюм Железного человека, в котором действительно можно летать, пусть и невысоко.

Детали костюма распечатаны на 3D-принтере. Он сделан из титана — и его правда не берут пули. Вот как выглядели испытания:

Всего в первом сезоне «Savage Builds» будет восемь эпизодов.

 
 
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На телеканале Discovery стартовало шоу «Savage Builds». Его ведет продюсер и специалист по спецэффектам Адам Сэвидж (работал над «Матрицей», «Звездными войнами» и третьей...
 
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