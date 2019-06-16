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Экс-ведущий «Разрушителей легенд» сделал костюм Железного человека. И он летает!
Источник материала: Tut.by
На телеканале Discovery стартовало шоу «Savage Builds». Его ведет продюсер и специалист по спецэффектам Адам Сэвидж (работал над «Матрицей», «Звездными войнами» и третьей частью «Терминатора»). Он известен по передаче «Разрушители легенд» («MythBusters»), в которой ведущие подтверждали или опровергали популярные мифы,
В своем новом шоу Сэвидж снова занимается экспериментами: собирает автомобили в духе «Безумного Макса» или
В первом выпуске ведущий совместно с английским изобретателем Ричардом Браунингом создал пуленепробиваемый костюм Железного человека, в котором действительно можно летать, пусть и невысоко.
Детали костюма распечатаны на 3D-принтере. Он сделан из титана — и его правда не берут пули. Вот как выглядели испытания:
Всего в первом сезоне «Savage Builds» будет восемь эпизодов.
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На телеканале Discovery стартовало шоу «Savage Builds». Его ведет продюсер и специалист по спецэффектам Адам Сэвидж (работал над «Матрицей», «Звездными войнами» и третьей...
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