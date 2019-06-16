«Шоу» Эжена Вейдмана. Последняя публичная казнь во Франции стала кошмаром

Источник материала: Аргументы и факты

Двое мужчин ловко подтаскивают осужденного к доске. Через несколько мгновений приговоренный зафиксирован, и палач приводит в действие механизм гильотины. Лишенное головы тело падает в специально приготовленный ящик.

Сегодня эти кадры в интернете может найти любой желающий, хотя их не должно было быть. Никто не давал разрешения на киносъемку последней публичной казни в истории Франции. Собственно, она и стала последней из-за того, что во время нее была допущена целая масса нарушений, а французские обыватели показали себя не с лучшей стороны.

Человек, чьи последние секунды жизни были запечатлены камерой, оставил о себе зловещую память. Эжена Вейдмана считают одним из самых жестоких преступников, действовавших на территории Франции в XX веке.

Негодяй из хорошей семьи

Он родился во Франкфурте-на-Майне 5 февраля 1908 года. Настоящее его имя — Ойген. Отец Вейдмана был успешным бизнесменом, семья ни в чем не нуждалась, и в мальчике не чаяли души. Однако уже в раннем детстве Ойген стал пугать близких вспышками ярости, а также тягой к воровству.

Во время Первой Мировой войны Ойген жил у бабушки с дедушкой. Престарелые родственники не имели никакого влияния на ребенка, который все увереннее шел по пути криминала.

Его первая встреча с Парижем никак не была связана с романтикой. Вейдман сбежал во Францию, чтобы избежать призыва в армию. Затем он переехал в Канаду. Там Ойген совершил ограбление, был задержан и приговорен к году тюрьмы. После этого его выслали назад в Германию.

Вейдман продолжал совершать кражи и ограбления, вследствие чего вскоре оказался в тюрьме уже на родине. Срок был более серьезным — пять лет лишения свободы, но Ойген времени даром не терял. В тюрьме он познакомился и подружился с заключенными Роже Мильоном и Жаном Бланом, которые потом стали его подельниками.

«Она была очень милой»: история первой жертвы

Еще в тюрьме Вейдман предложил Мильону и Блану план дальнейших действий — после освобождения переехать во Францию и там зарабатывать грабежом богатых иностранных туристов.

Во Франции Ойгена стали именовать Эженом. Для своих операций преступники сняли виллу в пригороде Парижа Сен-Клу. Туда предполагалось заманивать жертв.

Но первая же попытка завершилась провалом. Отчаянный турист сумел отбиться от трех злоумышленников и сбежал.

После этой неудачи Вейдман не отказался от своих планов, а только ожесточился.

21 июля 1937 года на Парижской выставке Вейдман познакомился с 22-летней американской танцовщицей Джин де Ковен, которая приехала во Францию к родственникам.

Вейдман умел произвести впечатление и совершенно очаровал американку. Он представился ей Зигфридом. Джин написала знакомому в Нью-Йорк: «Я только что познакомилась с очаровательным и умным немцем по имени Зигфрид. Может быть, я исполню одну из вагнеровских ролей, кто знает? Я собираюсь встретиться с ним завтра на его вилле в красивом месте, рядом со знаменитым особняком, подаренном Жозефине Наполеоном...».

Свидание на вилле в Сен-Клу состоялось 23 июля. Джин ничего не подозревала, веселилась и наслаждалась обществом «Зигфрида». Вейдман угостил ее молоком, в которое был подмешан наркотик. Когда девушка стала отключаться, убийца задушил ее. Добычей стали 430 долларов и 300 франков в дорожных чеках.

После ареста Вейдман признался, что Джин де Ковен была единственной, о чьей смерти он сожалеет: «Она была очень милой и до последнего мгновения ни о чём не догадывалась... Когда я потянулся к её горлу, она обмякла, как кукла».

Тело убитой закопали в подвале виллы. Вейдман собирался заработать еще, требуя выкуп у тетки Джин, но этот его замысел провалился.

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Мастер выстрелов в затылок

Однако преступники вошли во вкус. Их жертвами, вопреки первоначальным планам, становились не только богатые иностранцы.

1 сентября 1937 года Эжен Вейдман нанял шофера Жозефа Коффи для поездки во Французскую Ривьеру. В лесу в районе Тура убийца попросил водителя остановить машину. Ничего не подозревавший Коффи вышел из автомобиля вместе с Вейдманом, и тут же был убит выстрелом в затылок. Добычей бандитов стали автомобиль и 2500 франков.

Уже через два дня произошло новое преступление. Вейдман и его подельник Роже Мильон познакомились с медсестрой Жанин Келлер. Женщина искала работу, и преступники обещали ей найти хорошее место. Жанин заманили в лесную пещеру в Фонтенбло, где и убили выстрелом в затылок. Цена загубленной жизни — 1400 франков и кольцо с бриллиантом.

Театральный деятель Роже Леблонд нуждался в средствах для реализации своего проекта. Познакомившиеся с ним в октябре 1937 года Вейдман и Мильон обещали привлечь инвесторов.

16 октября окрыленный Леблонд пришел на встречу с новыми друзьями, где его ждала смерть. На сей раз преступники завладели 5000 франков.

Роже Мильон считал, что Вейдман стал слишком часто выходить на «дело», но главаря уже было не остановить.

22 ноября 1937 года Ойген-Эжен ограбил и убил Фрица Фроммера, своего бывшего товарища по тюремному заключению.

27 ноября 1937 года Вейдман пригласил на виллу в Сен-Клу агента по недвижимости Раймона Лезобра, заявив, что хочет продать особняк. Выждав удобный момент, преступник убил агента, после чего его тело было закопано в подвале дома. Преступление принесло ему еще 5000 франков.

Главаря взяли с помощью молотка

Самоуверенность стала причиной роковой ошибки бандита. В офисе Лезобра осталась его визитная карточка. Полицейские явились к Вейдману 8 декабря 1937 года, чтобы задать несколько вопросов.

При этом в тот момент его рассматривали лишь как свидетеля. Главарь банды, не знавший об этом, открыл огонь по полицейским. У детективов не было оружия, но они не растерялись, и сумели обезвредить его при помощи молотка, валявшегося на лестничной площадке.

Вслед за Вейдманом взяли и его подельников, которые сразу стали давать признательные показания. После этого разоткровенничался и главарь.

Процесс над бандой Вейдмана стартовал в марте 1939 года. Это дело стало самым громким во Франции со времен суда над маньяком Анри Ландрю по прозвищу «Синяя борода».

Никто, включая самого Вейдмана, не сомневался в том, каким будет приговор. Вопрос был лишь в том, какая судьба постигнет его главного подельника Роже Мильона.

31 марта 1939 года суд в Версале приговорил Эжена Вейдмана и Роже Мильона к смертной казни. Жан Блан, выполнявший в банде вспомогательную роль, получил 20 месяцев тюрьмы.

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Толпа хочет зрелища: как исполнение приговора обернулось национальным позором

16 июня 1939 года президент Франции Альбер Лебрен заменил Роже Мильону смертный приговор на пожизненное заключение. Эжена Вейдмана ждала встреча с гильотиной.

Казнь была назначена на 17 июня, причем она была объявлена публичной. Это вызвало небывалый ажиотаж. Желающие посмотреть на экзекуцию начали собираться еще накануне вечером. Все местные питейные заведения были заполнены любителями казней, так что хозяева кабаков продали практически все запасы алкоголя.

Обычно казнь на гильотине проходила рано утром, но в этот раз процедуру затянули до того момента, когда стало совсем светло.

Есть подозрение, что к задержке приложил руку палач Жюль Анри Дефурно. Весьма возможно, что он договорился об этом с тем самым анонимным кинооператором, снимавшим гильотинирование. Для качественной съемки тому был нужен хороший дневной свет, и Дефурно его обеспечил.

Национальной гвардии пришлось силой расчищать площадь от зрителей, чтобы была возможность возвести гильотину. Да и потом толпу едва удавалось сдерживать. В давке пострадали несколько человек.

Сам Эжен Вейдман разыграл настоящий спектакль. Он закатил истерику, молил Бога сжалиться над ним и отпустить все грехи. Наконец, помощники палача подвели его к гильотине, и через несколько секунд обезглавленное тело преступника уже сбросили в ящик.

Но это было еще не все. Солдаты Национальной гвардии, решив, что худшее позади, расслабились, и толпа прорвалась к гильотионе. Люди желали крови Вейдмана: они вымачивали в ней свои носовые платки, превращая их в своеобразные «сувениры».

Среди тех, кто бесновался в тот день на месте казни, был и 17-летний Кристофер Ли, будущий знаменитый английский актер, исполнитель ролей Дракулы, Григория Распутина и Сарумана.

Когда президенту Лебрнену доложили о том, в каких условиях проходила казнь Вейдмана, он инициировал запрет публичных казней на гильотине. Так что немецкий безжалостный убийца стал первым и последним человеком во Франции, чье гильотинирование попало на кинопленку.