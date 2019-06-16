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Фитнес-зал в огороде. Какие мышцы можно прокачать, работая на грядках

17.06.2019 13:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Фитнес-зал в огороде. Какие мышцы можно прокачать, работая на грядках
shutterstock.com

Знать, какие мышцы и суставы задействованы при той или иной работе в огороде, крайне важно. Ведь это помогает грамотно распределять усилия, вовремя делать зарядку и отдыхать. Работы на дачном участке вполне могут сойти за полноценную тренировку в фитнес-клубе. Главное, четко понимать, какие части тела как работают и какие нагрузки оказываются на организм при той или иной манипуляции — прополке, поливе и т.д.

Прополка

Одно из самых популярных занятий на природе и грядках — это прополка. Ведь сорняки растут быстрее, чем культурные растения, буквально душат их и не дают развиваться и созревать. Во время прополки у нас в первую очередь задействована спина. «Полностью все мышцы спины работают, когда мы стоим в наклоне. Также задействована поясница. Мышцы ног у нас работают в любом случае, потому что опора — ноги. При прополке из положения стоя мы работаем в наклоне, сгибая колени, поэтому подключается и ягодичная мышца. В случае если прополка идет в положении сидя, то задействованы еще и мышцы бедер», — говорит фитнес-тренер Ирина Тарасенко.

Прополка новых сорняков еще и хорошее средство для похудения — человек весом 55 кг за час работ на грядках сжигает около 182 ккал.

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Работа с тяпкой и граблями

«Конечно же, и тут спина работает активно. Кроме того, заняты плечевые суставы и мышцы плеча при монотонной работе тяпкой и граблями. Опять же мышцы ног как опорные» — отмечает фитнес-тренер. Вскапывание грядок в течение часа может сжигать 322 ккал.

Полив

Одна из основных манипуляций, которую мы также совершаем на огороде — полив. «Тут работают активно руки. Но в процессе подъема ведра или лейки с водой подключаются мышцы пресса. Во время полива работают мышцы кора. Что такое мышцы кора — это мышцы бедер, ягодичные, пресс и разгибатели спины, т.е. поясница» — говорит Ирина Тарасенко.

Плюс еще можно добавить ходьбу — как к источнику воды, так и вдоль грядок. Если смотреть на такое занятие по энергозатратности, то выходит, что час полива забирает 105 ккал.

В списке дачных работ также находятся обрезка деревьев, распилка дров, косьба травы. Во всех этих случаях работает спина, которая, кстати, как отмечает фитнес-тренер, затекает и устает первой, ноги, а также мышцы плеча и руки. Наибольшая опасность от дачных работ грозит именно спине и коленям.

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Как не травмироваться

Естественно, все работы на даче следует выполнять правильно, чтобы не допустить травм.

— Перед дачной работой лучше сделать суставную гимнастику. Начать с прогревания шеи, плеч, сделать круговые движения бедрами, разогреть колени по кругу. Тогда тело будет готово к нагрузке. После хорошей суставной гимнастики любая нагрузка будет идти на пользу.

Кроме того, все дачные работы надо выполнять правильно, по технике. Например, прополку стоит выполнять, сидя на маленькой табуретке. Можно и в другом положении — положить небольшой валик под колени или подушечку и опираться на них. Таким образом мы минимизируем нагрузку на сустав.

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Если мы работаем в вертикальном положении, например, с тяпкой или граблями, надо соблюдать комфортное положение для спины. Она должна быть естественной, т.е. мы ее не выпрямляем специально, а стараемся только не напрягать.

При поливе и прочих работах следует придерживаться правила: не поднимать тяжести с прямой спиной. Правильно будет напрячь пресс, согнуть колени сильно, опуститься ниже и поднимать ведро или что-то еще.

Никаких резких движений делать не стоит, особенно если речь идет про работу с тяжестями. Скручиваться, да еще и резко в стороны также не надо. Ведь различные скрутки на непрямой позвоночник чреваты травмами.

Если в процессе выполнения работ человек ощущает, что у него затекла и ноет спина, болят руки и т.д., надо разгрузить тело. Можно прямо около грядки сделать небольшую растяжку. Обязательно следует раскрыть плечевой сустав, потянув назад оба плеча аккуратно, раскрыть грудную клетку, округлить спину. Классическое упражнение — стоя нагнуться вниз и потянуться к земле руками. Хорошим решением станут и боковые наклоны. Они помогут справиться с последствиями длительной статики, когда мышцы долгое время находились в напряжении — говорит фитнес-тренер.

 
 
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