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В приоритетном порядке. В Беларусь на II Европейские игры прибывают зарубежные болельщики

17.06.2019 13:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларусь продолжают прибывать зарубежные болельщики. Уже в безвизовом порядке границу пересекли свыше 630 иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего среди гостей граждан Польши, Литвы и Латвии.

В приоритетном порядке. В Беларусь на II Европейские игры прибывают зарубежные болельщики

В приоритетном порядке. В Беларусь на II Европейские игры прибывают зарубежные болельщики

В приоритетном порядке. В Беларусь на II Европейские игры прибывают зарубежные болельщики

На данный момент в Беларусь въехали и около 500 аккредитованных участников II Европейских игр. Самые многочисленные спортивные делегации из Великобритании и Германии.

Отметим, участники и гости Игр в пунктах пропуска оформляются в приоритетном порядке по отдельным каналам, обозначенным логотипом состязаний.

Как изменится движение транспорта в Минске во время II Европейских игр: схемы проезда

В приоритетном порядке. В Беларусь на II Европейские игры прибывают зарубежные болельщики

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Беларусь продолжают прибывать зарубежные болельщики. Уже в безвизовом порядке границу пересекли свыше 630 иностранцев, сообщили в программе...
 
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