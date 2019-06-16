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В приоритетном порядке. В Беларусь на II Европейские игры прибывают зарубежные болельщики
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларусь продолжают прибывать зарубежные болельщики. Уже в безвизовом порядке границу пересекли свыше 630 иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего среди гостей граждан Польши, Литвы и Латвии.
На данный момент в Беларусь въехали и около 500 аккредитованных участников II Европейских игр. Самые многочисленные спортивные делегации из Великобритании и Германии.
Отметим, участники и гости Игр в пунктах пропуска оформляются в приоритетном порядке по отдельным каналам, обозначенным логотипом состязаний.
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Новости Беларуси. В Беларусь продолжают прибывать зарубежные болельщики. Уже в безвизовом порядке границу пересекли свыше 630 иностранцев, сообщили в программе...
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