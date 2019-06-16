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В казахстанском Костанае прогремел взрыв: семь человек пострадали
Источник материала: СТВ
Новости Казахстана. В казахстанском Костанае прогремел взрыв: известно, как минимум, о 7 пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло после установки газового оборудования.
В двухэтажном здании располагался фаст-фуд и станция технического обслуживания.
В результате взрыва строение полностью разрушено, на его обломках вспыхнул пожар. Район происшествия оцеплен. На месте работают экстренные службы. Пострадавших доставили в больницу.
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Новости Казахстана. В казахстанском Костанае прогремел взрыв: известно как минимум о семи пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП...
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