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В казахстанском Костанае прогремел взрыв: семь человек пострадали

17.06.2019 13:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Казахстана. В казахстанском Костанае прогремел взрыв: известно, как минимум, о 7 пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло после установки газового оборудования.

В казахстанском Костанае прогремел взрыв: семь человек пострадали

В двухэтажном здании располагался фаст-фуд и станция технического обслуживания.

В казахстанском Костанае прогремел взрыв: семь человек пострадали

В результате взрыва строение полностью разрушено, на его обломках вспыхнул пожар. Район происшествия оцеплен. На месте работают экстренные службы. Пострадавших доставили в больницу.

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Новости Казахстана. В казахстанском Костанае прогремел взрыв: известно как минимум о семи пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП...
 
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