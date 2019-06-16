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Кафе с крысами открылось в Сан-Франциско: фотофакт

17.06.2019 13:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В Сан-Франциско открылось кафе для любителей крыс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В необычном заведении грызуны свободно бегают по столам, а посетители с удовольствием играют с ними.

Кафе с крысами открылось в Сан-Франциско: фотофакт

Кафе с крысами открылось в Сан-Франциско: фотофакт

Зверьков собрали из различных приютов и поэтому при желании их разрешают забрать домой. Посещение этого кафе обходится любителям крыс в 50 долларов.

Кафе с крысами открылось в Сан-Франциско: фотофакт

Кафе с крысами открылось в Сан-Франциско: фотофакт

Кафе с крысами открылось в Сан-Франциско: фотофакт

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Новости США. В Сан-Франциско открылось кафе для любителей крыс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В необычном заведении грызуны свободно бегают по...
 
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