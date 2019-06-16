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Как изменится движение транспорта в Минске во время II Европейских игр: схемы проезда

17.06.2019 13:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сегодня, 17 июня, состоится передача эстафеты «Пламя мира» городу-герою Минску. Огонь II Европейских игр встретят на площади Государственного флага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затем факел пронесут по знаковым местам столицы и предприятиям. Торжества охватят весь центр города. В связи с этим в вечернее время будет ограничено движение всех видов транспорта.

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Как изменится движение транспорта в Минске во время II Европейских игр: схемы проезда

Так, 17 июня не удастся проехать от площади Свободы, через проспект Победителей до площади Государственного флага. А утром 18 июня с 11.30 до 14 часов перекроют маршрут по проспекту Независимости от Национальной библиотеки до Октябрьской площади.

Как изменится движение транспорта в Минске во время II Европейских игр: схемы проезда

Как изменится движение транспорта в Минске во время II Европейских игр: схемы проезда

В дни проведения Игр минчанам также придется заранее планировать передвижение. Особенно с 22 по 25 июня, когда в столице будут проводиться групповые и индивидуальные велогонки. Изменения коснутся и работы общественного транспорта, и правил парковки вдоль всего пути велосипедистов.

Как изменится движение транспорта в Минске во время II Европейских игр: схемы проезда

Как изменится движение транспорта в Минске во время II Европейских игр: схемы проезда

Как изменится движение транспорта в Минске во время II Европейских игр: схемы проезда

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сегодня, 17 июня, состоится передача эстафеты «Пламя мира» городу-герою Минску. Огонь II Европейских игр встретят на площади Государственного...
 
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