|
Как изменится движение транспорта в Минске во время II Европейских игр: схемы проезда
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сегодня, 17 июня, состоится передача эстафеты «Пламя мира» городу-герою Минску. Огонь II Европейских игр встретят на площади Государственного флага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Затем факел пронесут по знаковым местам столицы и предприятиям. Торжества охватят весь центр города. В связи с этим в вечернее время будет ограничено движение всех видов транспорта.
Так, 17 июня не удастся проехать от площади Свободы, через проспект Победителей до площади Государственного флага. А утром 18 июня с 11.30 до 14 часов перекроют маршрут по проспекту Независимости от Национальной библиотеки до Октябрьской площади.
В дни проведения Игр минчанам также придется заранее планировать передвижение. Особенно с 22 по 25 июня, когда в столице будут проводиться групповые и индивидуальные велогонки. Изменения коснутся и работы общественного транспорта, и правил парковки вдоль всего пути велосипедистов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сегодня, 17 июня, состоится передача эстафеты «Пламя мира» городу-герою Минску. Огонь II Европейских игр встретят на площади Государственного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)