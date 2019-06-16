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Питон проглотил крупного крокодила целиком. Шокирующие кадры

17.06.2019 13:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Австралии. В Австралии мужчине удалось запечатлеть на фото удивительную схватку между крокодилом и питоном. Змея оказалась безоговорочным победителем.  

Как сообщается на странице GG Wildlife Rescue Inc в Facebook, автор снимков занимался каякингом в штате Квинсленд. В какой-то момент ему на глаза попалась стычка между пресноводным крокодилом и оливковым питоном.  

Питон проглотил крупного крокодила целиком. Шокирующие кадры
Фото: facebook.com/GGwildliferescueinc  

Когда мужчина начал фотографировать, змея уже заглотила большую часть крокодила. Поскольку питон был сытым, он не проявил интереса к человеку, и фотограф не пострадал.  

Косатки атаковали самку кита и её детёныша. Мать изо всех сил пыталась его спасти  

Питон проглотил крупного крокодила целиком. Шокирующие кадры
Фото: facebook.com/GGwildliferescueinc  

Пользователи соцсетей восхитились снимками, но упомянули, что автору не следовало так рисковать.  

Питон проглотил крупного крокодила целиком. Шокирующие кадры
Фото: facebook.com/GGwildliferescueinc  

Питон проглотил крупного крокодила целиком. Шокирующие кадры
Фото: facebook.com/GGwildliferescueinc  

Питон проглотил крупного крокодила целиком. Шокирующие кадры
Фото: facebook.com/GGwildliferescueinc  

Питон проглотил крупного крокодила целиком. Шокирующие кадры
Фото: facebook.com/GGwildliferescueinc  

Питон проглотил крупного крокодила целиком. Шокирующие кадры
Фото: facebook.com/GGwildliferescueinc  

Питон проглотил крупного крокодила целиком. Шокирующие кадры
Фото: facebook.com/GGwildliferescueinc  

Питон проглотил крупного крокодила целиком. Шокирующие кадры
Фото: facebook.com/GGwildliferescueinc  

Питон проглотил крупного крокодила целиком. Шокирующие кадры
Фото: facebook.com/GGwildliferescueinc  

Несколько лет назад в Канаде на видео была снята схватка между пумой и скунсом.  

Хищник семейства кошачьих явно не ожидал такого отпора – подробнее здесь.  

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Новости Австралии. В Австралии мужчине удалось запечатлеть на фото удивительную схватку между крокодилом и питоном. Змея оказалась безоговорочным победителем.   ...
 
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