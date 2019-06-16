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Питон проглотил крупного крокодила целиком. Шокирующие кадры
Источник материала: СТВ
Новости Австралии. В Австралии мужчине удалось запечатлеть на фото удивительную схватку между крокодилом и питоном. Змея оказалась безоговорочным победителем.
Как
Когда мужчина начал фотографировать, змея уже заглотила большую часть крокодила. Поскольку питон был сытым, он не проявил интереса к человеку, и фотограф не пострадал.
Пользователи соцсетей восхитились снимками, но упомянули, что автору не следовало так рисковать.
Несколько лет назад в Канаде на видео была снята схватка между пумой и скунсом.
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Новости Австралии. В Австралии мужчине удалось запечатлеть на фото удивительную схватку между крокодилом и питоном. Змея оказалась безоговорочным победителем. ...
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