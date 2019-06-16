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В Беларусь прибыл президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси

17.06.2019 13:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минск с официальным визитом прибыл президент Египта. Его самолет приземлился в Национальном аэропорту «Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларусь прибыл президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси

В Беларусь прибыл президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси

В Беларусь прибыл президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси

17 июня лидер Египта проведёт встречи с премьер-министром Беларуси и руководителями крупных предприятий.

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18 июня его ожидают во Дворце Независимости, где запланированы переговоры на высшем уровне. Президенты обсудят реализацию совместных проектов, а также перспективные направления сотрудничества.

В Беларусь прибыл президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси

Не останутся без внимания и политические отношения, в том числе и взаимодействие на международных площадках. Планируется, что главы государств по итогам встречи примут совместное заявление.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минск с официальным визитом прибыл президент Египта. Его самолет приземлился в Национальном аэропорту «Минск», сообщили в программе Новости...
 
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