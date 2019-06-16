«Поел салат, страдал в туалете». Неизвестные покушения на Адольфа Гитлера

Источник материала: Аргументы и факты

Первым нападением можно считать случай в 1932 году в дорогущем отеле «Кайзерхоф» в Берлине, где после обеда несколько людей из окружения фюрера, да и он сам, почувствовали себя плохо. Подавали в основном вегетарианские блюда, и, как ехидно сообщала немецкая коммунистическая пресса (Гитлеру оставался год до прихода к власти) – «Адольф поел салат, затем долго страдал в туалете».

Разумеется, руководство НСДАП объявило этот случай попыткой отравления. Полиция начала расследование, но оно ни к чему не привело. Второй инцидент произошёл в том же году. 9 февраля 1932-го находившийся во Франции баварский политик Людвиг Асснер послал Гитлеру пропитанное ядом письмо. Вскрой будущий лидер рейха конверт, ядовитая субстанция моментально проникла бы через кожу в кровь. Он стал бы инвалидом, а может, и вовсе бы погиб. План погубила излишняя болтливость самого Асснера – его знакомые доложили о письме Гиммлеру, и сотрудники СС перехватили отравленное послание.

«Прибить собаку»

Третьим случаем можно считать весьма экзотический момент. После «Ночи длинных ножей» (в 1934 году по заказу Гитлера эсэсовцы убили его давних соратников по партии – Грегора Штрассера и Эрнста Рема) ветеран Первой мировой войны Йозеф Рёмер открыто заявил, что «планирует убийство фюрера», и призвал немцев помочь ему «прибить собаку». Рёмера схватили, и отправили на 5 лет в концлагерь Дахау. Вскоре после освобождения, гестапо выяснило, что Рёмер опять изучает маршруты движения кортежа Гитлера в Берлине. Ветерана вновь арестовали, и казнили 25 сентября 1944 года. Четвертый по счёту инцидент произошёл в 1936-м году - немецкий еврей Гельмут Хирш, участник ультраправой группы «Чёрный фронт», привёз из Праги в Нюрнберг два чемодана со взрывчаткой: намереваясь поднять на воздух редакцию газеты «Штурмовик» и штаб-квартиру Национал-социалистической рабочей партии Германии. Хирша схватили раньше, чем он успел это сделать. На допросе обвиняемый показал, что думал взорвать бомбу во время визита в Нюрнберг Гитлера, дабы «покончить с монстром». Тут уже неизвестно, было это признание реальным или вырвано под пытками чересчур ретивыми следователями гестапо. По приговору суда, Хирша в 1937-м отправили на гильотину.

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Застрелить на интервью

В том же 1937-м случилось ещё два инцидента. Полиция Берлина задержала пациента психиатрической клиники Йозефа Томаса – с двумя пистолетами «парабеллум» в карманах. Томас замечательно стрелял, и мог попасть в глаз птице с приличного расстояния. Он честно заявил полицейским, что гулял у рейхсканцелярии с целью встретить там и убить Гитлера с Герингом. Дальнейшая судьба этого человека неизвестна.

Вскоре «высокий мужчина в форме СС» выстрелил в машину фюрера, когда тот следовал в Берлинский дворец спорта на очередной митинг нацистов. Покушавшегося так и не нашли. 9 октября 1938 года в столицу Германии приехал 23-летний теолог из Швейцарии Морис Баво, имевший при себе автоматический пистолет. Он пришёл к мысли о необходимости убийства Гитлера, полагая, что тот развяжет Вторую мировую войну – и оказался в итоге прав. Баво караулил фюрера у его резиденции, затем уехал в Мюнхен, представился журналистом, достал билет на гостевую трибуну в нескольких метрах от улицы, где Гитлер традиционно шёл во главе шествия на годовщину « пивного путча ».

Однако, повинуясь внезапным мотивам, Гитлер свернул в другую сторону, и не дал возможности прицелиться. Баво не унывал. Он сделал фальшивое рекомендательное письмо, и попытался попасть к фюреру на личное интервью: увы, пресс-служба затянула с вопросом встречи. В итоге, Морис истратил все свои деньги, и в январе 39-го сел на поезд в Париж «зайцем» – его арестовали, нашли пистолет и то самое письмо. После пыток Баво признался в намерениях убийства Гитлера. Швейцарца казнили на гильотине в 1941-м.

Покушение в пивной

Восьмой попыткой прикончить фюрера стал план взорвать «парад победы» в Варшаве, куда Адольф Гитлер должен был приехать с визитом 5 октября 1939 года. Это придумал генерал Михал Токаржевски-Карашевич, чьи подчинённые из польского подполья запасли аж 500 килограммов динамита. Но в итоге парад отклонился от маршрута, и сапёры-подпольщики, готовые испепелить палача Польши, упустили свою цель.

Девятая попытка более-менее известна историкам: плотник Иоганн Эльзер из городка Хермаринген собрался отправить «гения германской нации» к праотцам. Эльзер подошёл к вопросу не романтично, а со всей техникой рабочего человека. 5 августа 1939 года он приехал в Мюнхен, устроился на работу на оборонное предприятие, и постепенно вынес оттуда 105 динамитных шашек и 125 детонаторов к ним. Каждый вечер Иоганн приходил в пивную «Бюргербройкеллер», выпивал кружку пива, а затем прятался в подсобке. После чего с помощью зубила и молотка методично выдалбливал углубление в одной из колонн в общем зале – перед ней обычно всегда ставили трибуну для Гитлера, раз в год выступавшего с речью перед ветеранами НСДАП. Под утро Эльзер покидал пивную, на следующий день всё повторялось снова. Далее, плотник самолично собрал в домашних условиях сложную бомбу с двумя часовыми механизмами, и в ночь на 8 ноября 1939 года заложил её внутрь колонны. Обычно, фюрер выступал целых два часа, но именно в этот день он свернул свою речь до часу, и покинул зал за 7 минут (!) до взрыва. Бомба сработала, осколками было убито 8 нацистов, 63 ранено: Гитлер, соответственно, не пострадал. Иоганна Эльзера через несколько часов схватили на границе со Швейцарией. Руководство рейха отказалось верить, что этот человек спланировал покушение в одиночку. Его продержали в концлагерях вплоть до 9 апреля 1945 года, постоянно допрашивая о сообщниках. В конце концов, по приказу Гиммлера плотника расстреляли.

Бомба в бутылке

Десятым (разумеется, тоже неудачным) покушением является попытка заговорщиков из вермахта взорвать фюрера с помощью…бутылок из-под ликёра «куантро». 13 марта 1943 года офицер Фабиан фон Шлабрендорф передал улетавшему из оккупированного Смоленска вместе с Гитлером подполковнику Хайнцу Брандту бомбу в пакете. Фабиан сказал Брандту – это выигрыш, он проиграл спор человеку из окружения фюрера. Взрывчатку спрятали внутри бутылок, однако…бомба не взорвалась. Как предполагается, детонатор не сработал в нужное время, потому что замёрз на высоте. Узнав о провале покушения, фон Шлабрендорф срочно вылетел в Берлин, подъехал к Брандту с настоящим ликёром, и хладнокровно заявил – вышла ошибка, верни выпивку обратно, я передал тебе не те бутылки. Самое интересное, что 20 июля 1944 года именно Хайнц Брандт (уже в звании полковника), споткнувшись на совещании у фюрера о портфель с взрывчаткой Штауффенберга, передвинул бомбу вниз под дубовый стол: в итоге, Брандт погиб при взрыве, а Гитлер остался жив. Фабиан фон Шлабрендорф был арестован и приговорён к повешению. За пару дней до казни (в мае 45-го) заговорщика освободили американцы.