На II Европейские игры прибыли уже более одной тысячи иностранных участников и болельщиков

Источник материала: Ежедневник





Более 1,1 тыс. иностранных гостей – спортсменов и болельщиков – прибыли в Беларусь на II Европейские игры.

Участники и зрители мультиспортивного форума в пунктах пропуска проходят регистрацию по специально выделенным каналам, обозначенным логотипом состязаний. На текущий момент в Беларусь прибыли 630 зарубежных болельщиков, среди которых больше всего гостей из Польши – 210. Из Литвы и Латвии приехали по 80 обладателей билетов на спортивные мероприятия Игр. Пограничный контроль прошли также около 70 зрителей из Германии и 32 гражданина Франции. В качестве участников Игр, прибывших в Беларусь, зарегистрированы 69 гостей из Великобритании и 37 – из Германии, передает minsknews.by.