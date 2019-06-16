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На II Европейские игры прибыли уже более одной тысячи иностранных участников и болельщиков

17.06.2019 13:55 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

На II Европейские игры прибыли уже более одной тысячи иностранных участников и болельщиков

Более 1,1 тыс. иностранных гостей – спортсменов и болельщиков – прибыли в Беларусь на II Европейские игры.

Участники и зрители мультиспортивного форума в пунктах пропуска проходят регистрацию по специально выделенным каналам, обозначенным логотипом состязаний. На текущий момент в Беларусь прибыли 630 зарубежных болельщиков, среди которых больше всего гостей из Польши – 210. Из Литвы и Латвии приехали по 80 обладателей билетов на спортивные мероприятия Игр. Пограничный контроль прошли также около 70 зрителей из Германии и 32 гражданина Франции. В качестве участников Игр, прибывших в Беларусь, зарегистрированы 69 гостей из Великобритании и 37 – из Германии, передает minsknews.by.

 
 
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Более 1,1 тыс. иностранных гостей – спортсменов и болельщиков – прибыли в Беларусь на II Европейские игры.
 
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