Renault Arkana: известна стоимость базовой версии

Источник материала: Tut.by

В России дилеры Renault открыли прием заказов на новый кроссовер Renault Arkana, с которым AUTO.TUT.BY уже успел познакомиться на презентации в Москве. Напомним, что до сих пор машина была доступна к заказу только в онлайн-шоуруме и только в топовой лимитированной версии Edition One.





Сегодня в Renault сообщили о начале полномасштабных продаж Arkana, озвучив все доступные цены и комплектации новинки для российского рынка. Кроме Edition One у Arkana будет еще три варианта исполнения — Life, Drive и Style. Цены в соседней стране начинаются от 999 тысяч рублей (15 530 долларов в пересчете) за Arkana с бензиновым мотором объемом 1,6 л (114 л.с. и 156 Нм крутящего момента), 5-ступенчатой «механикой» и передним приводом.





Уже «в базе» оснащение кроссовера включает передние и задние электростеклоподъемники, аудиосистему Radio Connect с поддержкой Bluetooth, кондиционер, регулировку рулевой колонки в двух направлениях и 17-дюймовые колесные диски.





Цена кроссовера в базовой комплектации с передним приводом и вариатором составляет 1 049 990 рублей (16 320 долларов). Arkana с полным приводом и 6-ступенчатой «механикой» доступен от 1 169 990 рублей (без малого 18 200 долларов) за кроссовер в комплектации Drive (кожаный руль, кнопка запуска двигателя, круиз-контроль, датчики дождя и света).





За Arkana с новым турбомотором TCe 150 объемом 1,3 л (150 л.с. и 250 Нм), доступным только в паре с вариатором, попросят минимум 1 229 990 рублей (около 19 100 долларов) — это будет переднеприводный вариант. Версия с полным приводом обойдется уже в 1 419 990 рублей (22 080 долларов).