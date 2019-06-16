ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Renault Arkana: известна стоимость базовой версии

17.06.2019 14:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В России дилеры Renault открыли прием заказов на новый кроссовер Renault Arkana, с которым AUTO.TUT.BY уже успел познакомиться на презентации в Москве. Напомним, что до сих пор машина была доступна к заказу только в онлайн-шоуруме и только в топовой лимитированной версии Edition One.


Сегодня в Renault сообщили о начале полномасштабных продаж Arkana, озвучив все доступные цены и комплектации новинки для российского рынка. Кроме Edition One у Arkana будет еще три варианта исполнения — Life, Drive и Style. Цены в соседней стране начинаются от 999 тысяч рублей (15 530 долларов в пересчете) за Arkana с бензиновым мотором объемом 1,6 л (114 л.с. и 156 Нм крутящего момента), 5-ступенчатой «механикой» и передним приводом.


Уже «в базе» оснащение кроссовера включает передние и задние электростеклоподъемники, аудиосистему Radio Connect с поддержкой Bluetooth, кондиционер, регулировку рулевой колонки в двух направлениях и 17-дюймовые колесные диски.


Цена кроссовера в базовой комплектации с передним приводом и вариатором составляет 1 049 990 рублей (16 320 долларов). Arkana с полным приводом и 6-ступенчатой «механикой» доступен от 1 169 990 рублей (без малого 18 200 долларов) за кроссовер в комплектации Drive (кожаный руль, кнопка запуска двигателя, круиз-контроль, датчики дождя и света).


За Arkana с новым турбомотором TCe 150 объемом 1,3 л (150 л.с. и 250 Нм), доступным только в паре с вариатором, попросят минимум 1 229 990 рублей (около 19 100 долларов) — это будет переднеприводный вариант. Версия с полным приводом обойдется уже в 1 419 990 рублей (22 080 долларов).

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В России дилеры Renault открыли прием заказов на новый кроссовер Renault Arkana, с которым AUTO.TUT.BY уже успел познакомиться на презентации в Москве.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Евроопт» закрыл свой крупнейший гипермаркет в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика