«Безвозмездное донорство начинается с меня!» - масштабный проект, который реализуются на территории Брестской области

Источник материала: Виртуальный Брест

«Безвозмездное донорство начинается с меня!» - первый масштабный проект из 11 профилактических проектов, которые реализуются на территории Брестской области.





Ежегодно 14 июня в разных странах мира, в том числе и в Республике Беларусь, отмечают Всемирный день донора крови. В этот день мы выражаем благодарность людям, которые добровольно и безвозмездно сдают свою кровь, необходимую для спасения человеческих жизней, и повышаем осведомленность о необходимости регулярного донорства крови для обеспечения качества, безопасности и наличия крови и её продуктов для нуждающихся в них пациентов.





Переливание крови и продуктов крови позволяет ежегодно спасать миллионы человеческих жизней. Оно помогает продлить жизнь пациентов, страдающих от состояний, которые представляют угрозу для жизни, и улучшить качество их жизни. Переливание крови и продуктов крови необходимо при проведении сложных медицинских и хирургических процедур.

В Брестской области с 2016 года и по настоящее время проводятся мероприятия в рамках областного проекта «Безвозмездное донорство начинается с меня!»

Необходимость в реализации данного проекта на территории области возникла в ноябре 2016 года, в связи с достаточно низким процентом безвозмездного донорства, который по результатам 2015 года составил всего 7,5%.

Так, с 1 декабря 2016 года по инициативе Брестского областного ЦГЭиОЗ и активной поддержке главного управления по здравоохранению, заместителя председателя облисполкома развернулась широкомасштабная работа по безвозмездной сдаче крови во всех регионах области.

Стартовой площадкой проекта стал Брестский областной ЦГЭиОЗ при активном участии сотрудников областного центра, а участие в мероприятии заместителя председателя облисполкома, начальника главного управления по здравоохранению облисполкома, главного врача Брестского областного ЦГЭиОЗ – стало ежегодной традицией личного участия во Всемирном дне донора.

Безвозмездно сдавали кровь сотрудники организаций здравоохранения, образования, культуры, силовых структур, студенты высших и средних специальных учреждений и др.

В рамках данного проекта были организованы выездные пункты сдачи крови на предприятиях, в организациях, в воинских частях, в организациях здравоохранения с широким освещением мероприятий в СМИ.

И как результат, в течение 2016 года безвозмездные донации увеличились с 7,5 до 13,6%, в 2017 году этот показатель составил 34,2%, а в 2018 году - 39,9%.

Соответственно увеличилось и количество сэкономленных средств: в 2016 году – 236 тыс. рублей, в 2017 году – 664 тыс. руб., в 2018 году 881 тыс. рублей.

За счет сэкономленных средств от безвозмездной сдачи крови в 2017 - 2018 годах приобретено лабораторное оборудование для областной станции переливания крови, также сэкономленные средства направлены на укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения области и приобретение медицинского оборудования, в том числе 6-ти оптических топографов, которые установлены в ОЗ в городах Брест, Пинск, Барановичи, Кобрин, Лунинец, Пружаны, что позволило повысить результативность проводимых мероприятий в рамках еще одного профилактического проекта «Правильная осанка – залог здоровья!» для учащихся учреждений общего среднего образования и дало возможность своевременного выявления нарушений опорно-двигательного аппарата.

По итогам 2018 года проведено в 3 раза больше исследований, чем в 2017 году (4271 против 1446).

В рамках Всемирного дня донора крови и Республиканской акции по безвозмездной сдаче крови, проходящей под девизом «У Беларусi Добрае Сэрца» на административных территориях Брестской области проведен целый ряд мероприятий в соответствии с утвержденным начальником главного управления по здравоохранению планом: открыты горячие телефонные линии, организованы выездные пункты по забору крови на предприятиях, учреждениях, проведены конференции, выставки и др. мероприятия.

14 июня в Брестской городской поликлинике №2 г. Бреста проведен единый день Донора. По уже сложившейся ежегодной традиции, в этот день личное участие заместителя председателя Брестского облисполкома Борисюка Г.И., начальника главного управления по здравоохранению Михаловского В.П., главного государственного санитарного врача Брестской области Ильяшевой Е.В. стало примером неравнодушия к судьбе и спасению жизни других людей.