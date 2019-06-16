Управление по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома проводит 21 июня «Ярмарку вакансий»

Источник материала: Виртуальный Брест

21 июня 2019 года в 10.00 в управлении по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома состоится «Ярмарка вакансий» для трудоустройства граждан, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях ОВД администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста, а также для родителей, в отношении которых имеется судебное постановление о взыскании алиментов на содержание детей.





В мероприятии примут участие представители территориальных органов внутренних дел, отделов принудительного исполнения, наблюдательных комиссий и прокуратуры г. Бреста.





Гражданам, желающим трудоустроиться, при себе рекомендуется иметь: паспорт; трудовую книжку; документы, подтверждающие квалификацию.

Телефоны для справок: 57 43 49; 53 91 77.