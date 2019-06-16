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Управление по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома проводит 21 июня «Ярмарку вакансий»
17.06.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
21 июня 2019 года в 10.00 в управлении по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома состоится «Ярмарка вакансий» для трудоустройства граждан, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях ОВД администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста, а также для родителей, в отношении которых имеется судебное постановление о взыскании алиментов на содержание детей.
В мероприятии примут участие представители территориальных органов внутренних дел, отделов принудительного исполнения, наблюдательных комиссий и
Гражданам, желающим трудоустроиться, при себе рекомендуется иметь: паспорт; трудовую книжку; документы, подтверждающие квалификацию.
Телефоны для справок: 57 43 49; 53 91 77.
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Управление по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома проводит 21 июня «Ярмарку вакансий»
21 июня 2019 года в 10.00 в управлении по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома состоится «Ярмарка вакансий» для трудоустройства граждан,...
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