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Грабители отобрали деньги у женщины и потратили их в сельском магазине

17.06.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудниками Лунинецкого РОВД раскрыт грабеж. В милицию с заявлением обратилась женщина и сообщила, что неизвестные из дома ее матери с применением насилия открыто похитили кошелек.

Грабители отобрали деньги у женщины и потратили их в сельском магазине

фото - иллюстрация

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили, что противоправные действия совершили жители района Я., 1986 г.р., ранее судимый за кражи, хулиганство, грабеж и уклонение от отбытия наказания и неработающий Т., 1994 г.р.

Потерпевшая, жительница одного из населенных пунктов Лунинецкого района, 1930 г.р., рассказала, что правонарушители – приятели ее сына, с которыми тот с утра распивал спиртные напитки во дворе дома. Выяснилось, что в день произошедшего дочь С. пришла навестить пенсионерку, увидела шумную компанию и выгнала всех с места веселья, однако вскоре двое мужчин вернулись.

Им захотелось выпить еще, но средств на покупку алкоголя не было. Тогда злоумышленники через незапертую входную дверь проникли в дом С., когда та находилась одна, и решили «попросить» денег.

Насильно удерживая женщину, они обыскивали ее карманы, где нашли кошелек с более чем 400 белорусских рублей. После чего Я. и Т. ушли с места происшествия в магазин за очередной порцией алкоголя.

Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.206 УК Республики Беларусь.

 
 
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  Сотрудниками Лунинецкого РОВД раскрыт грабеж. В милицию с заявлением обратилась женщина и сообщила, что неизвестные из дома ее матери с применением насилия...
 
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