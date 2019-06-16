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Через реку Ствига возвели новый мост, который связал Столинский и Лельчицкий районы

17.06.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Важный объект появился на границе Брестской и Гомельской областей. Через реку Ствига возвели новый мост, который надежно связал Столинский и Лельчицкий районы.

Через реку Ствига возвели новый мост, который связал Столинский и Лельчицкий районы

Впрочем, местные жители, а особенно лесники, этого события ждали давно. Ведь по мосту можно въехать на территорию Ольманских болот – место, которое постоянно подвергается риску возникновения масштабных пожаров.

В мероприятии открытия сооружения приняли участие руководство Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения, Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны, представители ГЛХУ «Полесский лесхоз», военнослужащие – строители, местные жители. Генеральный директор Брестского ГПЛХО Алексей Прокопов поблагодарил военнослужащих транспортных войск за проделанную работу, вручил им благодарственные письма и подарки.

– Сегодня произошло очень важное и приятное событие, – отметил Алексей Иванович. – Ведь совсем недавно постоянно приходили сводки о пожаре большой площади на территории Ольманских болот и возникала огромная проблема добраться туда на большегрузной технике. Теперь этот вопрос решен и благодаря новому мосту можно успешно заниматься ликвидацией последствий пожара. Очень правильно, что руководство Полесского лесхоза обратилось с предложением задействовать военнослужащих в возведении данного объекта, и два наших министерства – лесного хозяйства и обороны – оперативно согласовали все необходимые вопросы. В результате появился мост, столь необходимый лесникам и населению. 

Действительно, инженерное сооружение грузоподъемностью до 60 тонн и длиной 30 метров было возведено в кратчайшие сроки. Меньше месяца понадобилось военным, чтобы рядом со старым мостом, который изрядно обветшал и выдерживает только незначительные нагрузки, построить новый. 

Теперь расстояние между соседними районами сократится до 40 километров, а лесники без проблем смогут задействовать большегрузную технику для решения своих задач, в том числе и по борьбе с пожарами.

– Личный состав 36-й дорожно-мостовой бригады выполнил поставленную задачу качественно и в срок, – подчеркнул заместитель начальника департамента – начальник 2 го управления Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны полковник Николай Война. – Низководный деревянный мост возведен вблизи населенного пункта Дзержинск, а заказчик инженерного сооружения – Полесский лесхоз – высоко оценил качество и оперативность проделанной работы. 

В перспективе также планируется возвести еще один мост ниже по течению реки Ствига. Это позволит уменьшить уровень пожарной опасности в данном районе.

 
 
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  Важный объект появился на границе Брестской и Гомельской областей. Через реку Ствига возвели новый мост, который надежно связал Столинский и Лельчицкий районы. ...
 
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