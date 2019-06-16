10-летняя брестчанка жмет 50-килограммовую штангу

Источник материала: Виртуальный Брест

На первый взгляд, Карина Ховавко – самая обычная девочка. Хихикает, когда речь заходит про мальчиков. Мечтательно вздыхает, услышав про сладости. И в то же время очень пристально следит за весом. Однако при близком знакомстве выясняется: с мальчиками она соперничает на помосте. Сладости почти не ест. А вес ей интересен не только собственный, но и штанги.





Карина – уникальная девочка. В свои 10 лет она жмет лежа 50 килограммов в то время, как сама весит 44. Более того, на республиканских соревнованиях по пауэрлифтингу юная брестчанка выиграла первенство среди юношей и девушек от 14 до 18 лет.

Мы встречаемся с Кариной у фитнес-центра «DELTA» сразу после тренировки. Девочка ни капельки не уставшая. Наоборот – усидеть на скамейке ей очень трудно. Кажется, была бы ее воля – поскакала бы вприпрыжку или даже пробежала бы кросс.

– Дома Карина постоянно в движении: отжимается, качает пресс, садится на шпагат, висит вниз головой, кувыркается. Очень активный, я бы даже сказала, гиперактивный ребенок! – смеется мама девочки Елена.

На маме – короткие шорты, демонстрирующие сильные ноги, и топ, открывающий отличный пресс. Глядя на Елену, никогда не скажешь, что у нее трое детей. И сразу понимаешь, с кого девочка берет пример.

– В тренажерный зал я пришла два год назад… за мамой, – немножко стесняясь, говорит Карина.

– Я просто хотела подтянуть фигуру после третьих родов, – уточняет Елена. – Увлеклась пауэрлифтингом, и, глядя на меня, Карина постоянно канючила: «Я тоже так хочу, возьми меня с собой». Я сдалась, когда она начала самостоятельно отжиматься дома. Показала ее тренеру Александру Морщакину, так и пошло-поехало.





Наставник не переставал хвалить Карину, постоянно говорил о ее хороших задатках для занятий спортом, что у нее отлично получается жим штанги лежа. Да и самой девочке нравилось поднимать «железо». Поэтому маме ничего не оставалось, как дать добро. Так они вместе стали заниматься пауэрлифтингом.

Сейчас миниатюрная Елена жмет лежа 55-килограммовую штангу, приседает со 100 кг на плечах и может поднять с пола в становой тяге больше центнера.

– Когда я вырасту, как мама, то хочу побить ее рекорды, – говорит с восхищением девочка.

– Да ты уже меня перегнала! Посмотри на свои награды – победа на республиканском первенстве, на областных соревнованиях – 1-е место, на городских – 3-е, – с гордостью перечисляет дочкины достижения мама. – А у меня что? Пока только городские соревнования…

Собраться перед стартами, настроиться на победу, признается Карина, ей всегда помогает поддержка тренера и самых близких: мамы, папы, а также младших братишек, которые следом за сестрой тоже уже подтягиваются к спорту. Вместе с Кариной 3-летний Тимофей и 6-летний Кирилл отжимаются, приседают и вместо штанги поднимают дома какие-нибудь подручные средства.





Карина занимается в тренажерке два раза в неделю. Тренировки длятся по часу, в течение которого девочка делает отжимания, подтягивания, приседания и, конечно, жмет штангу. Кроме того, юная спортсменка занимается самостоятельно дома.

Когда девочка слышит вопрос о своем рационе питания: изменился ли он с тех пор, как она пришла в пауэрлифтинг, устало закатывает глаза.

– Больная тема, – поясняет мама. – Карина очень любит покушать, а теперь ей приходится во многом себя ограничивать. В основе рациона мясо, яйца, каши, овощи. Сладости мы домой не покупаем уже давно, потому что это дополнительный вес, а так как Карина занимается еще синхронным плаванием, то за фигурой нужно следить более пристально. Почему мы вообще отдали ее в спорт? Чтобы у нее складывалось правильное представление о том, как должны выглядеть парни и девушки – без боков и животиков, чтобы ее привычками стали здоровое питание и активный образ жизни. Ведь до занятия пауэрлифтингом у Карины были проблемы с лишним весом. Многие родственники говорили нам по старинке, что она всё это перерастет, но мы решили действовать сейчас.

– Кроме того, регулярные занятия спортом дисциплинируют, – добавляет тренер Александр Морщакин, – развивая не только физические качества, но и такие важные черты характера, как сила воли, целеустремленность и ответственность.





О вреде занятий пауэрлифтингом для еще несформированного организма ходит много слухов, но мама Карины изучила вопрос от и до, прежде чем отдавать свое чадо в этот вид спорта.

– Жим штанги лежа – можно, приседания и становая тяга – с ограничениями, – вкратце объясняет Елена.

Сама же Карина уверена: быть сильной для девочки важно. И пауэрлифтинг совсем не считает мужским видом спорта.

– Пару раз девочки на переменках просили меня показать мускулы, с восхищением трогали их: «Вау, там камень, что ли?», – вспоминает Карина. – Правда, применять силу вне зала мне еще не приходилось. Но постоять за себя и за своих друзей, если что, смогу.





В 19-й школе Карина – настоящая звезда, местная знаменитость. О ее успехах в спорте знают и учителя, и одноклассники. И, безусловно, гордятся.

– Занятия пауэрлифтингом учебе не мешают, – утверждает девочка. – Учусь нормально, но самый любимый предмет – физра!

– На самом деле Карина у нас очень разносторонняя личность, – делает небольшую поправочку мама. – Помимо спорта, увлекается бисероплетением, занимается в художественной школе.

Впрочем, судите сами: на вопрос, кем она хочет стать в будущем, Карина начинает загибать пальцы на руке:

– Тренером по пауэрлифтингу, тренером по плаванию, педагогом по танцам, учителем рисования и…