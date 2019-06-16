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Девушки-модели дефилировали среди прохожих на ул. Советской в Бресте

17.06.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В минувшую субботу Советская превратилась в модный подиум. Прекрасные девушки-модели в шикарных нарядах дефилировали среди прохожих.

Девушки-модели дефилировали среди прохожих на ул. Советской в Бресте

«Красота на улицы Бреста» - так назвала этот перформанс организатор-режиссёр Анна Дэн.

Девушки-модели дефилировали среди прохожих на ул. Советской в Бресте

Создатель всех образов - дизайнер одежды Николай Морозов.

Анна Дэн:

«Когда девушка надевает красивое платье, она светится от счастья, так почему бы не поделиться этим счастьем с окружающими.

Вдохновленные этой идеей, мы быстро собрали команду: модели, парикмахер, визажист, фотограф. Нашлись люди, готовые помочь аксессуарами, а также в организационных моментах. Это очень важно, когда твоя идея вдохновляет других. Каждый делился своим огоньком, чтобы получилось полноценное шоу.

Как правило, подобные меропрятия не всегда доступны, а мы решили сделать прохожих участниками Fashion показа.

Очень приятно было видеть обратную связь. Люди улыбались, фотографировались. Некоторые узнавали дизайнера.

Создание образов – это искусство. Через одежду человек выражает свое отношение к миру. В нашем случае, это любовь и радость».

 
Теги: Брест
 
 
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  В минувшую субботу Советская превратилась в модный подиум. Прекрасные девушки-модели в шикарных нарядах дефилировали среди прохожих. «Красота на улицы...
 
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