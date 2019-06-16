Девушки-модели дефилировали среди прохожих на ул. Советской в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

В минувшую субботу Советская превратилась в модный подиум. Прекрасные девушки-модели в шикарных нарядах дефилировали среди прохожих.





«Красота на улицы Бреста» - так назвала этот перформанс организатор-режиссёр Анна Дэн.





Создатель всех образов - дизайнер одежды Николай Морозов.

Анна Дэн:

«Когда девушка надевает красивое платье, она светится от счастья, так почему бы не поделиться этим счастьем с окружающими.

Вдохновленные этой идеей, мы быстро собрали команду: модели, парикмахер, визажист, фотограф. Нашлись люди, готовые помочь аксессуарами, а также в организационных моментах. Это очень важно, когда твоя идея вдохновляет других. Каждый делился своим огоньком, чтобы получилось полноценное шоу.

Как правило, подобные меропрятия не всегда доступны, а мы решили сделать прохожих участниками Fashion показа.

Очень приятно было видеть обратную связь. Люди улыбались, фотографировались. Некоторые узнавали дизайнера.

Создание образов – это искусство. Через одежду человек выражает свое отношение к миру. В нашем случае, это любовь и радость».