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Белоснежный урожай: в Беларуси начали сбор лекарственной ромашки

17.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белоснежный урожай. В Беларуси начали сбор лекарственной ромашки. Ее выращивают в промышленных масштабах, однако переработкой занимается только одно предприятие. Часть процесса – автоматизирована, но многое до сих пор делают вручную. Корреспондент МИР 24» Ольга Баранова – с подробностями.

Белоснежную идиллию нарушают специальные машины. В совхозе их называют ромашкосборники. Они аккуратно срезают цветок за цветком. Работа идет, несмотря на жару, с самого утра и до позднего вечера. Убрать нужно 300 гектаров, прежде чем «золотые глазки» начнут осыпаться.

«Механизатор должен настроить свою машину так, чтобы шло очесывание цветка ромашки, а не стебельной самой массы, которая не нужна. Погодные условия этого года, как и зима, и весна, очень были благоприятные, хорошие. Теплая зима, теплая влажная весна – все это способствовало хорошему росту ромашки», – указал главный агроном сельхозпредприятия Геннадий Коледа.

Ромашка в этом совхозе белорусская. Растения под семена выращивают на отдельном поле. Из такого прицепа примерно половина уйдет на лекарства – возьмут лишь желтые сердцевинки.

С поля цветки отправляют на сушку. Здесь работают круглосуточно. Медлить нельзя. Ромашка быстро портится и будет не так полезна. 

«В самой сушилке сырье находится от момента подачи до момента выхода – четыре часа. За это время порядка 15% влаги выходит. Но сразу в процесс доработки мы пустить не можем, так как сырье очень хрупкое», – рассказала заведующий сушильным хозяйством сельхозпредприятия Наталья Карпович.

После сушки ромашка отлеживается еще несколько недель. Потом проходит отбор. Нужно убрать длинные стебли, цветки других растений, камни. Работа кропотливая. Ею в основном занимаются женщины. В финале – фасовка. Ее тоже делают вручную.

Предприятие работает безотходно. Крупные цветки, они самые качественные, идут на лекарства в аптеки. А вот стебельки отправляются на производство чая и даже парфюмерии.

Пока это единственное в Беларуси сельхозпредприятие, которое в промышленном масштабе обеспечивает аптеки страны лекарственными растениями. Местную ромашку покупают и в соседних России и Украине.

«Наша по качеству намного выше, чем, например, египетская. Хотя у них и цена ниже, но качеством они не проходят под фармацию», – отметил директор сельхозпредприятия Дмитрий Коховец.

Работы по сбору ромашки продолжатся до конца июня. Потом поля сельхозпредприятия сменят белый цвет на ярко-оранжевый. Настанет время календулы.



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