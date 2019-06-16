«Фото в соцсетях может быть использовано против вас». Какие расходы белорусов контролируют налоговики

Источник материала: Tut.by

Одной из особенностей белорусского налогового контроля последних лет стало более пристальное внимание к доходам физлиц. Похоже, государство на основании совокупных данных о депозитах физлиц, а также информации о количестве автомобилей и недвижимости, приходящихся на физических лиц, оценило масштабы возможных неучтенных, и соответственно не обложенных подоходным налогов доходов физических лиц, и решило эту «недоработку» устранить.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Белорусские налоговые органы в вопросе контроля над доходами физлиц пошли по общемировой практике и построили систему декларирования не на контроле над доходами, а на контроле над расходами. Именно по такому принципу и построено постановление Совмина от 11 июля 2017 года № 516 «О порядке осуществления контроля в сфере декларирования физическими лицами доходов и имущества по требованию налоговых органов». Фактически суммы расходов физлица являются основанием для выставления требования к нему о предоставлении декларации о доходах и имуществе.

Базы данных госорганов

На практике налоговые органы могут пользоваться тремя источниками информации для получения данных, используемых в расчете расходов и доходов физлица (далее – расчет). Именно расчет является основой для составления требования к физическому лицу о предоставлении декларации о доходах и имуществе. Информация о доходах и расходах в расчете собирается за последние 10 лет.

Первым источником информации являются базы данных государственных органов власти. На практике при составлении расчета налоговые органы пользуются, как правило, четырьмя базами данных. Во-первых, это база данных тунеядцев, то есть граждан Беларуси, которые нигде официально не работают. Данная база, как правило, изначально является основой для выбора людей, доходы и расходы которых проверяются налоговыми органами в первую очередь.

Во-вторых, источником информации для налоговых органов являются базы данных БРТИ (агентства по государственной регистрации и земельному кадастру). Они содержат данные о покупателях недвижимости, которая является одним из наиболее дорогостоящих расходов граждан Беларуси.

В-третьих, налоговые органы анализируют базы данных ГАИ, в которых содержится информация о приобретаемых физическими лицами автомобилях. На практике встречаются случаи, когда данные базы данных ГАИ о покупке дорогих автомобилей по доверенности или для знакомых служат основанием для подачи декларации о доходах и имуществе.

В-четвертых, информацией для расчета являются базы данных таможенных органов, в которых содержится информация о приобретенных физическими лицами за границей и задекларированных на таможне товарах. В этой связи следует отметить, что по законодательству физические лица обязаны декларировать свой товар письменно только в случае необходимости уплаты таможенных платежей. В случае, когда физлица таможенные платежи не уплачивают, декларирование товара может быть устным, а значит, эти сведения не попадут в базу данных таможенных органов. Следовательно, информация об устно задекларированных товарах не будет доступна налоговым органам.

Для того, чтобы минимизировать суммы расходов, по которым налоговые органы могут предъявить требования о доначислении подоходного налога важно знать о том, как информация попадает в базы данных государственных органов. Это позволит, например, избежать попадания излишней информации в базу данных таможенных органов, а также может заставить филицо подумать о том, как вообще не попасть в базу данных тунеядцев. В базу, которая является первоначальной основой для анализа расходов физических лиц со стороны налоговых органов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Важно также понимать, что все базы данных анализируются комплексно. Это значит, что при попадании сведений о физлице в одну базу данных, сведения об этом же физлице будут перепроверяться и в других базах данных.

Нестандартные источники расходов

Помимо сведений из государственных баз данных налоговые органы используют и иные нестандартные источники информации. Вторым источником налоговых органов является оперативная информация, поступающая по следующим трем направлениям. Во-первых, это данные, полученные в ходе проведения выездных налоговых проверок. Речь в данном случае может идти о сведениях, связанных с займами, предоставляемыми физлицами предприятиям, или о сведениях по выплате доходов физлицам, из которых не был исчислен подоходный налог.

Во-вторых, это аналогичные или схожие данные, полученные из других контролирующих органов. Как правило, речь идет о проверке источников доходов и факта уплаты подоходного налога по имуществу, выявленному у физлица в процессе возбуждения уголовных дел.

В-третьих, оперативная информация может поступать в налоговые органы и из прочих источников: анонимные письма, звонки на телефон доверия и так далее. Последняя информация возникает в том случае, если физическое лицо ведет не по средствам «роскошный образ жизни», и, по мнению не равнодушных окружающих (соседей, знакомых, коллег по работе и так далее), имеет теневые доходы без уплаты подоходного налога. Избежать последнего возможно в случае строго дозирования информации о своих доходах и успехах в кругу знакомых и близких, какими бы надежными и дружелюбными они бы ни были на первый взгляд.

Последним, третьим источником информации для составления расчета являются данные, предоставляемые предприятиями по запросам контролирующих органов. Данная информация, как правило, запрашивается на конечной стадии составлении расчета и является явным сигналом о том, что налоговые органы готовят запрос в адрес физического лица о необходимости предоставления декларации о доходах и имуществе. Как правило, на предприятиях запрашивается информациях о выплатах в пользу физического лица: заработная плата, премии, дивиденды, займы и так далее. Также на предприятиях запрашивают сведения о выплатах, поступающих на предприятия от самих физических лиц. Речь идет о займах или иных денежных переводах, предоставляемых учредителями-физлицами на развитие предприятия.

Алгоритм превышения расходов

Помимо источников информации важным элементом в составлении расчета является анализ временных расхождений между доходами и расходами физического лица. Именно на такой временной нестыковке и построены все расчеты, а, соответственно, и требования налоговых органов о предоставлении декларации о доходах и расходах.

В этой связи на практике возникают вопросы о том, почему в течение года доходы физического лица превышают расходы, а вопросы со стороны налоговых органов об источниках доходов возникают. Дело в том, что расчет составляется последовательно помесячно за период в последние 10 лет. При этом изначально берется «нулевой вариант», когда доходы и расходы физического лица равны. В дальнейшем помесячно анализируются доходы и расходы физического лица на основании имеющейся у налоговых органов информации.

В этой связи, если расчет произведен, начиная с 2009 года, а, например, физлицо продало машину или квартиру в 2008 году, то эти доходы 2008 года не будут учтены в расчете. Соответственно, все расходы, которые будут произведены с 2009 года, в расчете не будут подтверждаться доходами 2008 года, а значит, у налоговых органов будут вопросы. Последнее не говорит о том, что физлицо не доплатило подоходный налог. Это свидетельствует лишь о том, что физлицу необходимо дать пояснения о более ранних доходах, которые не попали в расчет налоговых органов.

Указанные временные особенности составления расчета необходимо учитывать всем физлицам при подготовке декларации о доходах и имуществе и подготовке пояснений по расчету налоговых органов. Важно помнить, что все пояснения и обоснования должны учитывать временные ограничения, при которых расходы не могут быть произведены раньше, чем были получены соответствующие доходы. При несоблюдении данного правила физлицу придется доплатить подоходный налог в бюджет.

Существенно минимизировать вероятность получения «письма счастья» от налоговых органов с требованием о предоставлении декларации о доходах и имуществе возможно в случае соблюдения следующих простых правил. Во-первых, необходимо по возможности избегать попадания сведений о себе в базы данных государственных органов. Во-вторых, следует весьма серьезно и взвешенно подходить ко всем запросам налоговых органов, касающимся физических лиц. В-третьих, желательно вести скромный и незаметный образ жизни для избегания излишнего внимания к своей персоне со стороны окружающих. Необходимо помнить, что любая информация или фотография в соцсетях может быть использована против вас и стать основой для выставления требования налоговых органов к вам о предоставлении декларации о доходах и имуществе.