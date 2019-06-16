Беларуска собирает деньги, чтобы съездить на ЛГБТ-марш в Киев. Поможете?

Источник материала: KYKY

Беларуска организовала сбор средств на платформе MolaMola: ей нужны деньги, чтобы съездить на киевский прайд.

О каком прайде речь?

В Киеве пройдет правозащитная демонстрация «КиевПрайд-2019», одно из главных ЛГБТ-событий страны. Его основная тема – «Свобода. Единство. Братство». Как пишет «Информатор», в этом году в нем поучаствует десять тысяч людей, включая иностранцев. По традиции он завершится Маршем Равенства. Всю программу недельного мероприятия можно посмотреть здесь .

А своих денег у девушки нет?

Видимо, нет. Но попасть хочется: беларуска объясняет свое желание тем, что до тех пор, когда в Беларусь придут такие ивенты, она состарится. «Помогите, люди добрые, собрать денег на лечение меня от наглости и для того, чтоб я обмазалась радужным счастьем. Даже рубль имеет значение!» – пишет она в объявлении. К слову, если вы готовы помочь беларуске претворить ее мечту в жизнь, можете перевести удобную для вас сумму – достаточно перейти по ссылке .

Фото обложки носит иллюстративный характер.