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Беларуска собирает деньги, чтобы съездить на ЛГБТ-марш в Киев. Поможете?
Источник материала: KYKY>
Беларуска
О каком прайде речь?
В Киеве пройдет правозащитная демонстрация «КиевПрайд-2019», одно из главных ЛГБТ-событий страны. Его основная тема – «Свобода. Единство. Братство». Как пишет «Информатор», в этом году в нем поучаствует десять тысяч людей, включая иностранцев. По традиции он завершится Маршем Равенства. Всю программу недельного мероприятия можно посмотреть
А своих денег у девушки нет?
Видимо, нет. Но попасть хочется: беларуска объясняет свое желание тем, что до тех пор, когда в Беларусь придут такие ивенты, она состарится. «Помогите, люди добрые, собрать денег на лечение меня от наглости и для того, чтоб я обмазалась радужным счастьем. Даже рубль имеет значение!» – пишет она в объявлении. К слову, если вы готовы помочь беларуске претворить ее мечту в жизнь, можете перевести удобную для вас сумму – достаточно перейти по
Фото обложки носит иллюстративный характер.
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Беларуска организовала сбор средств на платформе MolaMola: ей нужны деньги, чтобы съездить на киевский прайд. О каком прайде речь? В Киеве пройдет правозащитная...
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